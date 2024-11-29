Харьюский уездный суд вынес суровое наказание за жестокое убийство

Суд признал Антона Паукште и Марию Джумаян виновными в убийстве и приговорил Паукште к 13 годам лишения свободы (плюс 10 месяцев неотбытого наказания, назначенного предыдущим приговором). Таким образом, суммарное наказание составило 13 лет и 10 месяцев; отсчет ведется с задержания Паукште 11 сентября прошлого года.

Также суд приговорил Джумаян к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, при этом дата задержания - 11 сентября 2023 года - засчитана началом отбывания наказания.

Согласно обвинительному заключению, Паукште и Джумаян настолько жестоко избили мужа последней, что он скончался. Чтобы быть уверенным в смерти своей жертвы, Паукште душил ее предметом, похожим на ремень, до тех пор, пока подсудимые не убедились, что жертва мертва.

На следствии не было споров относительно времени, места и способа убийства. Главный спорный вопрос заключался в том, было ли убийство совершено группой, то есть считаются ли оба обвиняемых соучастниками, или же Паукште совершил убийство в одиночку.

Оценив доказательства, суд установил, что преступление было совершено в сознательном и желаемом обеими сторонами сотрудничестве. По мнению суда, на месте происшестия между обвиняемыми возникло немедленное согласие в вопросе о совершении преступления, при этом Джумаян молча одобрила убийство. Она не звала на помощь, не покидала место происшествия и не пыталась каким-либо образом препятствовать деятельности Паукште. Кроме того, следствием установлено, что в квартиру, где было совершено преступление, обвинявшиеся проникли по инициативе Джумаян.

Суд счел, что с учетом обстоятельств преступления срок Джумаян может быть короче, чем срок Паукште, но в отношении обоих подсудимых оправдано назначение наказания выше среднего по данной статье.

В качестве процессуальных издержек 16 362,91 евро должно быть выплачено Марией Джумаян, и 15 543,12 евро - Антоном Паукште.

Решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу.