Eurostat: в ноябре инфляция в Эстонии замедлилась

Из стран-членов еврозоны, по которым у Eurostat есть данные, в ноябре инфляция была самой высокой в Бельгии, где она достигла пяти процентов. Вторая по темпам инфляция зафиксирована в Хорватии (четыре процента), за ней следовали Эстония и Нидерланды с одинаковым показателем 3,8 процента.

Самый низкий уровень инфляции был отмечен в Ирландии (0,5 процента), в Люксембурге и Литве (1,1 процента). В Финляндии инфляция составила 1,9 процента, а в Латвии 2,3 процента.

Основной вклад в инфляцию в еврозоне в ноябре внес сектор услуг, рост цен на которые составил 3,9 процента. Далее следуют продукты питания, напитки и табачные изделия с ростом на 2,8 процента, а также промышленные товары - 0,7 процента. В то же время цены на энергоносители снизились на 1,9 процента.