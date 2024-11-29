РОМАН ВИКУЛОВ Перед решающей субботой: новая власть Нарвы мертва и жива одновременно

Кандидат в мэры Нарвы Катри Райк сравнила коалиционный союз ее команды со свежесозданной фракцией Михаила Стальнухина с браком по расчету. Может статься, что «брачующиеся» разбегутся еще до «загса», после чего вообще непонятно, что будет.

Но если «штампики в паспортах» будут проставлены, это опять же ничего не гарантирует, прямо до такой степени, что «развод» до выборов практически неминуем, и можно гадать только о том, когда именно он произойдет.

Фиктивный брак

Будут говорить «не сошлись характером», «конфликтовали еще до свадьбы», но даже в моменте регистрации отношений, заключения коалиционного союза уже есть червоточина.

Это еще и «неравный брак». Если у вступающей в отношения ранее оппозиционной фракции Respekt есть всем известные председатель и заместитель, то у их партнера, новой фракции «Нарва 2.0», сейчас руководство отсутствует. Это нонсенс, но, объявляя на прошлой сессии о создании новой фракции, Михаил Стальнухин не сказал, кто стал ее председателем и зампредседателя. В переданном им в канцелярию заявлении их имен тоже нет, «еще не избрали».

При этом вся Эстония уже знает, что «Райк пошла на сделку со Стальнухиным», что они сами показали всем совместной пресс-конференцией, сообщавшей о новой коалиции.

Лидерство Стальнухина в партнерской фракции - это еще один «кот Шредингера»: оно как бы есть и его как бы и нету.

И этот брак очень похож на фиктивный, целью которого является не «создать семью», дружную коалицию, а что-то другое. Возможно, цель - разрушение Центристской партии, которую сильно не любят и Райк и Стальнухин. Вот на этом они сошлись вполне искренне, но достаточно одного лишь этого для крепкого союза, увидим в субботу.