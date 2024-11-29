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РОМАН ВИКУЛОВ Перед решающей субботой: новая власть Нарвы мертва и жива одновременно

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Вернется ли Катри Райк (на фото) на пост мэра Нарвы? Это станет ясно 30 ноября, на внеочередном заседании Нарвского горсобрания, где может быть вынесен вотум недоверия нынешнему мэру Яану Тоотсу.
Вернется ли Катри Райк (на фото) на пост мэра Нарвы? Это станет ясно 30 ноября, на внеочередном заседании Нарвского горсобрания, где может быть вынесен вотум недоверия нынешнему мэру Яану Тоотсу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Новая нарвская коалиция, которая подобно коту Шредингера пока и жива, и мертва одновременно, может быть признана дееспособной и жизнеспособной, если 30 ноября Катри Райк изберут мэром, а занимающего пока пост градоначальника центриста Яана Тоотса отправят обратно в Тарту, пишет нарвский журналист Роман Викулов.

У являющегося депутатом Тартуского горсобрания Тоотса есть причина задержаться в Нарве - в этом апреле он подписал у нотариуса договор о покупке в до сих пор строящемся шестиэтажном «элитном» доме трехкомнатной квартиры, из окон которой открывается «пятикроновый вид» - на реку и две крепости.

Если в итоге он переедет туда, уже не являясь мэром Нарвы, в этом будет много иронии. Все-таки весь год своего мэрства Яан Тоотс проживает не в городе, который возглавляет, а в соседнем Нарва-Йыэсуу.

Вице-мэров, а им суждено уйти вместе с Тоотсом, если его снимут, жительницу Йыхви Мессурме Писареву и таллиннца Олега Карпикова, вроде как ничего в Нарве не держит. Последнего - разве что купленная городом прошлой весной знаменитая карпиковская фреза, которой вице-мэр обещал нанести сокрушительный удар по льду на дорогах и тротуарах Нарвы, но так мы ее пока и не увидели в деле.

Не буду, конечно, в процентном выражении оценивать вероятность того, что Тоотсу выразят недоверие, заменив его на Райк, о чем создатели новой нарвской коалиции якобы договорились с самого начала (подписанный коалиционный договор так общественности никто и не показал), но вот мой нарвский коллега Юрий Николаев считает, что она составляет «50 на 50». Пусть будет так, по известному анекдоту («Какова вероятность встретить динозавра на улице? - 50 процентов: либо встретишь, либо не встретишь»).

Каких ждать сюрпризов?

Кто его знает, насколько эффективно руководство Центристской партии обрабатывает кнутом и пряниками тех пятерых отступников-центристов, которые уже проголосовали за выражение недоверия председателю горсобрания центристке Ирине Янович?

Кто знает, что им предложили вчера, а что предложат сегодня, завтра? Кто может быть уверенным в том, что два других члена новой коалиции, заявивших (получается, вопреки своей подписи под договором), что не будут голосовать за отставку Тоотса, не передумают, а потом еще раз не передумают?

Кто знает, не удивит ли кто-то перед самым голосованием заявлением, что имеющийся мэр не так уж и плох, если разобраться? Или не шокирует ли кто-то соратников фактическим голосованием не так, как договаривались, при этом оставшись неизвестным.

Одного голоса новая нарвская коалиция недосчиталась уже при выборе нового председателя горсобрания, утвердив на это место центристку Татьяну Стольфат с минимальным перевесом - 16 голосов из 31.

Не получится ли так, что Катри Райк недосчитается пары голосов? Все-таки это голосование будет тайным, что создает пространство для эмоциональных, личных решений, повышает значение человеческого фактора.

Вода переносится в решете

То, что ключевое для новой коалиции внеочередное заседание пройдет в субботу, в выходной, не случайно. Максимально быстро его хотят провести, чтобы успеть донести воду в решете - успеть принять решения, поддержка которых каждым членом нового большинства не гарантирована.

Кандидат в мэры Нарвы Катри Райк сравнила коалиционный союз ее команды со свежесозданной фракцией Михаила Стальнухина с браком по расчету. Может статься, что «брачующиеся» разбегутся еще до «загса», после чего вообще непонятно, что будет.

Но если «штампики в паспортах» будут проставлены, это опять же ничего не гарантирует, прямо до такой степени, что «развод» до выборов практически неминуем, и можно гадать только о том, когда именно он произойдет.

Фиктивный брак

Будут говорить «не сошлись характером», «конфликтовали еще до свадьбы», но даже в моменте регистрации отношений, заключения коалиционного союза уже есть червоточина.

Это еще и «неравный брак». Если у вступающей в отношения ранее оппозиционной фракции Respekt есть всем известные председатель и заместитель, то у их партнера, новой фракции «Нарва 2.0», сейчас руководство отсутствует. Это нонсенс, но, объявляя на прошлой сессии о создании новой фракции, Михаил Стальнухин не сказал, кто стал ее председателем и зампредседателя. В переданном им в канцелярию заявлении их имен тоже нет, «еще не избрали».

При этом вся Эстония уже знает, что «Райк пошла на сделку со Стальнухиным», что они сами показали всем совместной пресс-конференцией, сообщавшей о новой коалиции.

Лидерство Стальнухина в партнерской фракции - это еще один «кот Шредингера»: оно как бы есть и его как бы и нету.

И этот брак очень похож на фиктивный, целью которого является не «создать семью», дружную коалицию, а что-то другое. Возможно, цель - разрушение Центристской партии, которую сильно не любят и Райк и Стальнухин. Вот на этом они сошлись вполне искренне, но достаточно одного лишь этого для крепкого союза, увидим в субботу.

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