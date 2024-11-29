Новая нарвская коалиция, которая подобно коту Шредингера пока и жива, и мертва одновременно, может быть признана дееспособной и жизнеспособной, если 30 ноября Катри Райк изберут мэром, а занимающего пока пост градоначальника центриста Яана Тоотса отправят обратно в Тарту, пишет нарвский журналист Роман Викулов.
РОМАН ВИКУЛОВ ⟩ Перед решающей субботой: новая власть Нарвы мертва и жива одновременно
У являющегося депутатом Тартуского горсобрания Тоотса есть причина задержаться в Нарве - в этом апреле он подписал у нотариуса договор о покупке в до сих пор строящемся шестиэтажном «элитном» доме трехкомнатной квартиры, из окон которой открывается «пятикроновый вид» - на реку и две крепости.
Если в итоге он переедет туда, уже не являясь мэром Нарвы, в этом будет много иронии. Все-таки весь год своего мэрства Яан Тоотс проживает не в городе, который возглавляет, а в соседнем Нарва-Йыэсуу.
Вице-мэров, а им суждено уйти вместе с Тоотсом, если его снимут, жительницу Йыхви Мессурме Писареву и таллиннца Олега Карпикова, вроде как ничего в Нарве не держит. Последнего - разве что купленная городом прошлой весной знаменитая карпиковская фреза, которой вице-мэр обещал нанести сокрушительный удар по льду на дорогах и тротуарах Нарвы, но так мы ее пока и не увидели в деле.
Не буду, конечно, в процентном выражении оценивать вероятность того, что Тоотсу выразят недоверие, заменив его на Райк, о чем создатели новой нарвской коалиции якобы договорились с самого начала (подписанный коалиционный договор так общественности никто и не показал), но вот мой нарвский коллега Юрий Николаев считает, что она составляет «50 на 50». Пусть будет так, по известному анекдоту («Какова вероятность встретить динозавра на улице? - 50 процентов: либо встретишь, либо не встретишь»).
Каких ждать сюрпризов?
Кто его знает, насколько эффективно руководство Центристской партии обрабатывает кнутом и пряниками тех пятерых отступников-центристов, которые уже проголосовали за выражение недоверия председателю горсобрания центристке Ирине Янович?
Кто знает, что им предложили вчера, а что предложат сегодня, завтра? Кто может быть уверенным в том, что два других члена новой коалиции, заявивших (получается, вопреки своей подписи под договором), что не будут голосовать за отставку Тоотса, не передумают, а потом еще раз не передумают?
Кто знает, не удивит ли кто-то перед самым голосованием заявлением, что имеющийся мэр не так уж и плох, если разобраться? Или не шокирует ли кто-то соратников фактическим голосованием не так, как договаривались, при этом оставшись неизвестным.
Одного голоса новая нарвская коалиция недосчиталась уже при выборе нового председателя горсобрания, утвердив на это место центристку Татьяну Стольфат с минимальным перевесом - 16 голосов из 31.
Не получится ли так, что Катри Райк недосчитается пары голосов? Все-таки это голосование будет тайным, что создает пространство для эмоциональных, личных решений, повышает значение человеческого фактора.
Вода переносится в решете
То, что ключевое для новой коалиции внеочередное заседание пройдет в субботу, в выходной, не случайно. Максимально быстро его хотят провести, чтобы успеть донести воду в решете - успеть принять решения, поддержка которых каждым членом нового большинства не гарантирована.
Кандидат в мэры Нарвы Катри Райк сравнила коалиционный союз ее команды со свежесозданной фракцией Михаила Стальнухина с браком по расчету. Может статься, что «брачующиеся» разбегутся еще до «загса», после чего вообще непонятно, что будет.
Но если «штампики в паспортах» будут проставлены, это опять же ничего не гарантирует, прямо до такой степени, что «развод» до выборов практически неминуем, и можно гадать только о том, когда именно он произойдет.
Фиктивный брак
Будут говорить «не сошлись характером», «конфликтовали еще до свадьбы», но даже в моменте регистрации отношений, заключения коалиционного союза уже есть червоточина.
Это еще и «неравный брак». Если у вступающей в отношения ранее оппозиционной фракции Respekt есть всем известные председатель и заместитель, то у их партнера, новой фракции «Нарва 2.0», сейчас руководство отсутствует. Это нонсенс, но, объявляя на прошлой сессии о создании новой фракции, Михаил Стальнухин не сказал, кто стал ее председателем и зампредседателя. В переданном им в канцелярию заявлении их имен тоже нет, «еще не избрали».
При этом вся Эстония уже знает, что «Райк пошла на сделку со Стальнухиным», что они сами показали всем совместной пресс-конференцией, сообщавшей о новой коалиции.
Лидерство Стальнухина в партнерской фракции - это еще один «кот Шредингера»: оно как бы есть и его как бы и нету.
И этот брак очень похож на фиктивный, целью которого является не «создать семью», дружную коалицию, а что-то другое. Возможно, цель - разрушение Центристской партии, которую сильно не любят и Райк и Стальнухин. Вот на этом они сошлись вполне искренне, но достаточно одного лишь этого для крепкого союза, увидим в субботу.