На волосок от пьедестала: Мартен Лийв установил рекорд сезона, но до медали не хватило сотых долей секунды

Лийв преодолел 500-метровую дистанцию со временем 34,73, что стало рекордом сезона. Благодаря этому результату он занял пятое место в группе «А» - то есть группе сильнейших спортсменов.

Его опередили лишь американец Джоржан Штольц (34,27), голландец Йеннинг де Бо (34,39), японец Тацуя Синама (34,44) и американец Купер Маклеод (34,58) – до места на пьедестале нашему конькобежцу не хватило 0,29 секунды.

То, что Лийва опередил лишь один европеец – и при этом из параллельной дисциплины, поскольку основная дистанция эстонского спортсмена - 1000 м – выглядит очень ободряюще в свете январского чемпионата Европы.

По итогам трех гонок Лийв занимает в серии Кубка мира на дистанции 500 м девятое место (98 очков). Лидирует Штольц (180 очков).

Завтра мартен Лийв выйдет на свою дистанцию в 1000 м, в воскресенье в программе вновь запланирована 500-метровка.