В четверг вечером на пересечении Таллиннской улицы и Лембиту-пуйестеэ в Вильянди было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Переходившая проезжую часть дороги женщина получила удар от автомашины.
Сбитому машиной на перекрестке пешеходу потребовалась госпитализация
По данным полиции, авария произошла ровно в 17.00 перед домом по адресу Таллинна, 53. В этом месте сходятся улицы Таллинна, Нурме, а также Лембиту-пуйестеэ.
62-летний водитель автомобиля Volvo при совершении на перекрестке поворота налево сбил переходившего дорогу пешехода.
59-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.