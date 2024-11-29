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Сбитому машиной на перекрестке пешеходу потребовалась госпитализация

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В четверг вечером на пересечении Таллиннской улицы и Лембиту-пуйестеэ в Вильянди было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Переходившая проезжую часть дороги женщина получила удар от автомашины.

По данным полиции, авария произошла ровно в 17.00 перед домом по адресу Таллинна, 53. В этом месте сходятся улицы Таллинна, Нурме, а также Лембиту-пуйестеэ.

62-летний водитель автомобиля Volvo при совершении на перекрестке поворота налево сбил переходившего дорогу пешехода.

59-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.

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