Совсем недавно Postimees опубликовал шокирующую историю французской фигуристки Солен Мазинг – в паре с Марком Евгением Гайдаенко они представляют Эстонию в танцах на льду.
Выступающий за США российский фигурист отстранен от соревнований за сексуальные домогательства
По словам девушки, в прошлом сезоне она пережила сексуальное насилие со стороны другого фигуриста. Она долго молчала, не решаясь заявить об этом общественности.
Тем не менее, спустя некоторое все это было обнародовано и стало известно также и имя подозреваемого в неподобающем обращении фигуриста. По словам Мазинг, это был Иван Десятов.
В октябре фигурист был временно отстранен от соревнований в США – на время разбирательств санкции наложил Американский центр безопасного спорта, назвав причиной «обвинение в ненадлежащем поведении» и не уточнив деталей.
Сейчас Международный союз конькобежного спорта ( ISU) решил расширить санкции на турниры под своей эгидой
Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с Изабеллой Флорес. За США Десятов выступает с 2022 года, с Флорес они занимали седьмое и десятое места на чемпионатах страны.