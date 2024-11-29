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Маклер объясняет, что стоит за активностью на рынке недвижимости

Перевод: Сергей Светлов
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В каком направлении движется рынок недвижимости Эстонии?
В каком направлении движется рынок недвижимости Эстонии? Фото: Shutterstock

Рынок недвижимости в Эстонии оживился, чего не наблюдалось уже довольно долгое время. Основными причинами стали снижение ставки Euribor и предстоящие налоговые повышения, поясняет маклер ELUM Kinnisvara Марго Мериган.

«Жители Эстонии снова начали активнее приобретать недвижимость, рассматривая текущую ситуацию как хорошую возможность для покупки дома или инвестиций, - отмечает Мериган. - За последние полгода ставка шестимесячного Euribor заметно снизилась. Если в мае этого года она составляла 3,83%, то к ноябрю упала до 2,735%. Это снижение примерно на 1,1% за полгода».

Что это значит для заемщиков? Например, при остатке кредита в 200 000 евро такое снижение позволяет сэкономить около 702 евро за полгода. Экономия для заемщиков зависит от суммы кредита, оставшегося срока выплаты и условий индивидуального договора.

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