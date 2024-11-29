Маклер объясняет, что стоит за активностью на рынке недвижимости

«Жители Эстонии снова начали активнее приобретать недвижимость, рассматривая текущую ситуацию как хорошую возможность для покупки дома или инвестиций, - отмечает Мериган. - За последние полгода ставка шестимесячного Euribor заметно снизилась. Если в мае этого года она составляла 3,83%, то к ноябрю упала до 2,735%. Это снижение примерно на 1,1% за полгода».