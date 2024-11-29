Цахкна: нынешнее руководство Грузии ведет страну в сферу влияния России

По его словам, спад демократических процессов в Грузии происходит уже длительное время, одними из наиболее значимых элементов этого стало принятие в мае этого года так называемых законов об иностранных агентах и о защите традиционной семьи, передала BNS пресс-служба МИД Эстонии

«Кроме того, прошедшие месяц назад выборы нельзя назвать свободными и справедливыми из-за количества и серьезности нарушений. Принятое и озвученное в четверг решение правящей партии Грузии стало последним шагом и доказательством того, что они лгали грузинскому народу, и прежде всего своим избирателям, которые надеялись и верили, что под эгидой «Грузинской мечты» они будут вместе двигаться к ЕС», - сказал Цахкна, добавив, что 80 процентов населения Грузии хочет, чтобы их страна вступила в Европейский союз.

«Тысячи людей вчера вечером снова вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку. Абсолютно неприемлемо, что грузинские власти применили против демонстрантов насилие, включая перцовый газ, водометы и звуковые пушки», - заявил Цахкна.

Европейский союз уже приостановил процесс вступления Грузии в ЕС и ее финансовую поддержку летом, добавив возможность возобновить их, если Грузия решит вернуться на путь демократии. Но «Грузинская мечта» решила иначе. Эстония сократила контакты с Грузией на высоком уровне и приостановила поддержку проектов, связанных с грузинским правительством, в рамках сотрудничества в области развития, но продолжит поддерживать гражданское общество.

«Мы считаем, что Европейский союз должен отреагировать на поведение грузинских властей, на их отношение к собственному народу и на разрушение ими демократии», - добавил Цахкна.