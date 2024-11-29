В Таллинне выявили наиболее уязвимые места системы защиты детей

В рамках процедуры проверки, инициированной в октябре по запросу Таллинна, был проведен анализ работы специалистов по благополучию детей в районах Пирита и Кесклинн Проверка охватывала соответствие их деятельности требованиям Закона о защите детей и Закона о социальном обеспечении. Особое внимание уделялось выявлению факторов, которые препятствовали успешному и эффективному решению сложных случаев.

Руководитель отдела благополучия детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Кайса Ветемаа подчеркнула значимость проведенной оценки.

«Для города это открыло возможность глубже изучить деятельность специалистов по благополучию детей. Поскольку у нашего департамента в настоящее время отсутствуют полномочия для оценки или контроля их работы в районах, мы обратились за поддержкой в Департамент социального страхования. Полученные результаты помогут нам точнее направлять специалистов, предоставлять им рекомендации и поддержку, а также акцентировать внимание на необходимых действиях. Сделанные выводы представляют собой ценный опыт, на базе которого мы можем развиваться, устранение выявленных проблемных моментов позволит улучшить систему в долгосрочной перспективе», - сказала Ветемаа.

Департамент социального страхования не выносил предписаний городу Таллинну, однако работа над устранением выявленных в ходе процедуры недостатков уже ведется. Значительные улучшения ожидаются в результате запланированной реформы организации работы службы защиты детей. Основные проблемные аспекты включают в себя недостаточно эффективную систему поддержки сотрудников и отсутствие единого подхода. Кроме того, отрудничество между районными управами требует существенного улучшения.

«Запланированная реформа призвана улучшить текущую ситуацию, когда специалисты зачастую работают изолированно и без должной поддержки. Объединив их под единым руководством департамента, мы сможем создать более эффективную систему поддержки и наладить взаимодействие таким образом, чтобы управление случаями было скоординированным, а передача информации - ясной и прозрачной», - отметила Ветемаа.

Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения продолжит сотрудничество с Департаментом социального страхования для устранения недостатков системы. В марте 2025 года Департамент социального страхования проведет повторную проверку выполнения требований, сосредоточив внимание на случаях, связанных с опекой над детьми.