РАЙНЕР САКС Инфооперация Украины работает: Кремль находится в сильном смятении

Под цели новых атак определены государственные учреждения в Киеве. Это уже несколько более тщательно подготовленная структура сообщения. Хотя это заявление, кажется, исключает возможность использования ядерных боеголовок на ракетах, оно представлено в контексте, который питает подсознание людей в духе угроз возможного применения российского ядерного оружия.

Для своего выступления российский президент выбрал встречу глав государств ОДКБ (это практически организация формата стран СНГ) в Астане. Подобный формат, безусловно, усилил его послание в регионе, и в то же время в выступлении просматривается некий предостерегающий тон в адрес стран СНГ. Поскольку Россия не поддержала Армению в военном конфликте с Азербайджаном, имидж военного сотрудничества СНГ был разрушен.

Военная инкорпорация Беларуси не может компенсировать эту эрозию.

Таким образом, российский президент постарался проявить особую силу и агрессивность на встрече в Астане. Однако угроза нападения на правительственные учреждения в Киеве с использованием новой ракеты не сильно удивляет его коллег по СНГ. С начала войны Россия постоянно пыталась нанести ракетные удары по Киеву. По мнению российского руководства, успех подобных атак важен в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать свое военное превосходство и тем самым сломить волю сторонников Украины оказывать военную помощь Украине.

Слухи о ядерных амбициях Украины нервируют Кремль