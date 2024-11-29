В Украине недавно в СМИ начались высказывания предположений, как быстро Киев сможет самостоятельно создать элементарную ядерную бомбу. Заявление российского президента показывает, что этот инфопоток дошел до российского руководства, и что к такой возможности в Москве относятся серьезно и крайне обеспокоены ею, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Инфооперация Украины работает: Кремль находится в сильном смятении
Вчера утром российская армия организовала очередной масштабный ракетный удар по украинским городам. Атаке подверглась энергетическая инфраструктура Украины, причем преимущественно в западной части Украины.
Было выпущено 57 ракет Х-101, с кораблей ЧФ России - 28 крылатых ракет «Калибр», с самолетов тактических ВВС - три крылатые ракеты Х-59, а также три ракеты были выпущены ЗРК С-300. Харьковская область подверглась атаке 97 иранских дронов. Из всех крылатых ракет (всего их было 88) ПВО Украины уничтожили 79, поэтому девять ракет остались непораженными. 35 дронов были уничтожены средствами ПВО, а 62 - подавлены электроникой.
По появившейся на данный момент информации, в основном цели были поражены в западной части Украины. ПВО Украины там слабее, и, по мнению украинских экспертов, вчерашняя погода также благоприятствовала атакам в этом регионе. Хотя результаты работы ПВО неуклонно улучшаются, ракеты по-прежнему поражают цели в ряде регионов Украины, наблюдаются повсеместные отключения электроэнергии.
Украинское правительство, по понятным причинам, не раскрывает масштабы нанесенного ущерба, но можно сказать, что на данный момент этот ущерб меньше, чем от атак российской армии на энергосистемы Украины в 2023 году.
По мнению украинских экспертов, Россия может провести еще 2-3 атаки такого масштаба с помощью своего нынешнего ракетного арсенала.
Выступление Путина в Казахстане
Вполне предсказуемо было то, что о начале серийного производства новой ракеты «Орешник» сообщил лично президент России. Путин далее выразил мнение, что если бы эти ракеты были применены массово, то по своему эффекту это было бы эквивалентно ракетно-ядерному удару.
Под цели новых атак определены государственные учреждения в Киеве. Это уже несколько более тщательно подготовленная структура сообщения. Хотя это заявление, кажется, исключает возможность использования ядерных боеголовок на ракетах, оно представлено в контексте, который питает подсознание людей в духе угроз возможного применения российского ядерного оружия.
Для своего выступления российский президент выбрал встречу глав государств ОДКБ (это практически организация формата стран СНГ) в Астане. Подобный формат, безусловно, усилил его послание в регионе, и в то же время в выступлении просматривается некий предостерегающий тон в адрес стран СНГ. Поскольку Россия не поддержала Армению в военном конфликте с Азербайджаном, имидж военного сотрудничества СНГ был разрушен.
Военная инкорпорация Беларуси не может компенсировать эту эрозию.
Таким образом, российский президент постарался проявить особую силу и агрессивность на встрече в Астане. Однако угроза нападения на правительственные учреждения в Киеве с использованием новой ракеты не сильно удивляет его коллег по СНГ. С начала войны Россия постоянно пыталась нанести ракетные удары по Киеву. По мнению российского руководства, успех подобных атак важен в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать свое военное превосходство и тем самым сломить волю сторонников Украины оказывать военную помощь Украине.
Слухи о ядерных амбициях Украины нервируют Кремль
Особого внимания заслуживает угроза российского президента использовать все средства для нападения на Украину в случае, если Украина получит ядерное оружие. Президент России подчеркнул, что соответствующее оружие может быть передано Украине. В Украине, как вы помните, недавно в СМИ начали появляться домыслы о том, как быстро Украина сможет самостоятельно создать элементарную ядерную бомбу, но украинские официальные лица опровергли такое намерение. Из заявления президента России считывается, что этот поток информации дошел до российского руководства.
Эту возможность воспринимают всерьез и она вызывает смятение. Иными словами, информационная операция начала давать эффект. С одной стороны, российский президент хочет создать впечатление, что Украина сама не сможет создать ядерное оружие ни при каких обстоятельствах и что его обязательно передаст кто-то другой. Это крайне важно для российского президента для сохранения своего авторитета. Поэтому он отдельно подчеркивает, что Украина не может самостоятельно создать ядерную бомбу, но может сделать что-то вроде «грязной бомбы».
Подводя итог, можно сказать, что истории о новом чудо-оружии продолжатся и в дальнейшем. Российский президент серьезно обеспокоен развитием событий на стратегическом уровне и ясно осознает, что сдерживающая сила России уменьшилась. Активная пропаганда нового чудо-оружия на уровне главы государства, если вспомнить примеры из истории, обычно указывает на крупные внутренние проблемы.
Сегодня ночью украинские дроны атаковали склад нефтепродуктов недалеко от города Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Хотя российские официальные лица заявили об уничтожении дронов, атака привела к масштабному пожару.
Также поступали отдельные сообщения о нападениях дронах в других областях России и в оккупированном Крыму.
Российская армия продолжила атаки иранскими беспилотниками. В Киевской области от обломков сбитого беспилотника пострадали жилые дома.
Положение на поле боя
Число наступательных операций, осуществленных российской армией на фронтах, по-прежнему очень велико.
Активность тактической авиации вчера оставалась значительно ниже обычной.
На Курском направлении ожесточенные атаки российской армии не дали результатов и не достигли прочного успеха.
Вчера были активизированы удары российской армии в направлении Харькова, но результатов нет.
В направлении Купянска и Лимана активность атак армии РФ очень высока. В одном месте у украинских сил возникли трудности при обороне, на других направлениях атаки не принесли успеха. На направлении Северска российские подразделения пока бездействуют.
В районе Бахмута и к югу от Торецка идут позиционные бои, ситуация не изменилась.
В направлении Покровска российское командование пытается усилить давление на линии обороны Украины. Силам агрессора вчера не удалось существенно продвинуться.
Россиянам удалось сохранить темп наступления к юго-западу от Донецка, на отдельных участках российской армии удалось там немного улучшить позиции. Атаки российской армии очень ожесточенные. Большая часть потерь россиян в живой силе сейчас приходится на юг Донбасса и на направление Курска.
На Южном фронте российские части вчера бездействовали.