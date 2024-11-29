Капитан женской сборной Эстонии сегодня отпразднует важную веху

Кисс-Злиднис дебютировала в составе сборной в международном матче против Латвии в 2007 году, войдя в стартовый состав и отыграв полную игру. Эстонки одержали победу над соперницами со счетом 3:2.

Свою футбольную карьеру Кисс-Злиднис начала в таллиннской «Левадии», которую представляла в Лиге чемпионов восемь лет и с которой выиграла три чемпионата. Защитница переехала в Венгрию в 2014 году, где надела футболку «Ференцвароша». В составе женской сборной Киш-Злиднис выиграла пять чемпионатов – в 2015, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах. Кроме того, она одержала победу в Кубке Венгрии. Названная лучшей футболисткой Эстонии за четыре года, Кисс-Злиднис в настоящее время играет за клуб Венгерской Премьер-лиги «Будафок».