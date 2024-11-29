Департамент полиции и погранохраны закрывает ласнамяэское бюро обслуживания

По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко (Социал-демократическая партия), полицейский участок на улице Пинна останется, а закрыта будет та часть, которая занимается документами.

«Естественно, такие шаги всегда сложные и вызывают эмоции, но необходимо смотреть на статистику и практику. Во-первых, сегодня большинство людей подают заявления на документы через электронные каналы. Те же, кто непременно хочет подать заявление в бумажной форме, могут удобно сделать это в представительстве PPA на улице Таммсааре», - отметила она.

«Что касается выдачи документов, то уже длительное время их можно получить в магазинах Selver, что значительно удобнее, чем посещать представительства на улицах Таммсааре или Пинна. Например, несколько месяцев назад я сама получила свой документ на информационной стойке в Selver», - добавила Юрченко.

Сколько сотрудников будет сокращено, из ответа PPA не выяснилось.

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны PPA в сфере развития Кристи Халлас отметила, что при поиске возможностей для экономии PPA выбрала курс на сокращение услуг, связанных с выдачей ID-карт, паспортов и других документов.

«Этому способствует более широкая доступность электронных услуг и большая привычка людей использовать самообслуживание. Кроме того, с нового года вступает в силу более низкая государственная пошлина для тех, кто получает документы в Selver, а не в помещениях PPA. Хотя привычки многих людей при подаче заявлений на документы уже изменились, сокращение физических точек обслуживания может вызвать неудобства и даже недовольство у некоторых людей. Однако это изменение в меньшей степени влияет на непосредственную безопасность. Мы сейчас анализируем, в каком объеме и когда можно изменить порядок работы служб», - пояснила она.

В бюро, помимо прочих услуг, можно было подать заявление и получить удостоверения личности, вид на жительство, визу, гражданство, а также оформить разрешение на оружие, регистрацию и отчуждение имущества.