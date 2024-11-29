Реставрация Нотр-Дама завершена: первые фото из собора спустя пять лет после пожара

Официальное открытие Нотр-Дам пройдет 7 декабря и, как ожидается, будет обставлено с большой помпой.

Собор Парижской Богоматери. Фото: AFP

Нотр-Дам. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN/POOL/AFP

В туре по собору Макрона сопровождали его супруга Брижит и архиепископ Парижа Лоран Ульрих. В день, когда произошел пожар, президент Франции пообещал, что историческое здание будет полностью восстановлено, и произойдет это во время его президентства. На протяжении многолетних ремонтных работ он несколько раз посещал стройку и держал процесс под контролем.

Собор Парижской Богоматери. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN/POOL/AFP

Огромные витражные окна-розы - одна из наиболее известных отличительных черт парижского собора. Оригиналы восходят к XIII веку, но до наших дней смогла дожить лишь часть, многие витражи были уничтожены во время предыдущих пожаров. До конца неясно, сколько окон и в какой степени пострадали при последнем пожаре, но на фото по крайней мере часть из них выглядит восхитительно.

Собор Парижской Богоматери. Фото: AFP

Завершение реставрационных работ в срок можно считать большой личной победой Эммануэля Макрона, который обещал восстановить его за пять лет. По его словам, собор как будто придуман заново и выглядит очень величественно.

Собор Парижской Богоматери. Фото: Christophe PETIT TESSON / POOL / AFP

Реставрация собора обошлась стране в 700 млн евро. Часть этой суммы предоставили частные инвесторы. По словам архитекторов проекта, дерево для кровельных работ, в основном дуб, собирали со всей Франции. Именно эта часть храма - крыша и шпиль - представляли наибольшую проблему при восстановлении. К работам были привлечены 250 строительных компаний и сотни специалистов.

Собор Парижской Богоматери. Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/POOL/AFP

Собор Парижской Богоматери. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN/POOL/AFP

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. Пожарные, более 500 человек, боролись с огнем больше девяти часов.

Собор Парижской Богоматери. Фото: Chesnot/Getty Images

Сейчас знаменитый шпиль Нотр-Дама снова возвышается над Парижем. Изначально он был установлен в XII веке. За многовековую историю строительства и достройки храма он претерпел череду перемен, в том числе демонтаж во время Французской революции и восстановление в 1860-е годы. Его высота - 96 метров.

Собор Парижской Богоматери. Фото: AFP

Собор Парижской Богоматери. Фото: STEPHANE DE SAKUTIN/POOL/AFP

Сообщается, что со дня на день руководство собора ожидает доставку мебели, сделанной по спецзаказу инвесторов. Все остальные детали интерьера начищены до блеска и готовы к торжественному открытию 7 декабря и к скорым рождественским службам.