Три евро за проезд? С нового года вырастет стоимость автобусных билетов

Об этом BNS сообщило предприятие, отметив, что изменение стоимости автобусной карты будет сопровождаться введением на всей территории Эстонии более современного и безопасного типа карты - Mifare Plus. Существующие карты Mifare Classic продолжат действовать и не потребуют замены.

Автобусные карты нового типа будут продаваться в постоянном режиме, в зависимости от количества карт, имеющихся в пунктах продажи, и не будут отличаться по внешнему виду и функциональности от существующих карт.

Повышение цены связано с ростом производственных и административных расходов на автобусные карты в течение нескольких лет, а также с увеличением ставки налога с оборота. Цена автобусного проездного не повышалась с момента введения электронного автобусного проездного осенью 2015 года.