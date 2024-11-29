Европейская прокуратура раскрыла криминальную сеть в странах Балтии

Из 32 задержанных в странах Балтии трое остаются под стражей. За последние два дня обыски и аресты проводились в общей сложности в 16 странах.

Эта операция является продолжением операции «Адмирал», которое Европейская прокуратура (EPPO) начала расследовать два года назад. Это дело касается крупнейшего за всю историю Европейского союза мошенничества с НСО.

Как ранее сообщал Äripäev , эстонский прокурор Европейской прокуратуры Кристель Сийтам-Ныыри заявила, что нити международных крупномасштабных мошенничеств часто ведут в Эстонию. «Эстонские компании участвуют в крупных международных налоговых схемах, и это лишь вопрос времени, когда налоговые потери начнут наносить ущерб и самой Эстонии», - подчеркнула она.

Ранее Postimees уже освещал различные расследования Европейской прокуратуры. В сентябре 2021 года Postimees писал , что EPPO расследует мошенничество на сумму 4,5 миллиарда евро. Эти дела касались предполагаемого хищения средств из бюджета Европейского союза.

В 2023 году Postimees также писал о расследовании против Болгарии, где подозревались хищения почти на полмиллиарда евро. Эти средства якобы были неправомерно использованы в проектах, связанных с железнодорожной инфраструктурой и энергоэффективностью.

Что такое EPPO?

Европейская прокуратура (EPPO) - это независимый орган Европейского союза. Ее роль в уголовном процессе аналогична роли национальной прокуратуры. Штаб-квартира EPPO находится в Люксембурге.

Созданная в 2017 году в соответствии с регламентом ЕС № 2017/1939, Европейская прокуратура занимается расследованием преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам Евросоюза. EPPO также представляет обвинение в национальных судах стран-членов. Это обеспечивает независимость уголовного расследования от ведомственных и политических интересов отдельных стран.

Официально Европейская прокуратура начала свою деятельность 1 июня 2021 года.

Источник: Министерство юстиции