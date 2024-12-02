Будто медом намазано: заключенные из Эстонии рвутся в Россию

Как минимум двое сидящих в тюрьмах Эстонии граждан РФ пытаются добиться, чтобы их передали России. Один был приговорен к восьми годам тюрьмы за нанесение тяжкого вреда здоровью, другой - к 14 годам за жестокое убийство. Последний не только лишил свою жертву жизни, но и перед этим пытал ее.