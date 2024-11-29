Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сообщает, что ситуация в Кении, где эстонских туристов удерживали в отеле, решена. TTJA в сотрудничестве с Министерством иностранных дел оказывает помощь в возвращении людей домой и компенсации понесенных расходов.
Ситуация с застрявшими в Кении по вине туроператора эстонцами благополучно разрешена
Однако, помимо Кении, есть несколько клиентов компании Kon Tiki Reisid OÜ в Мексике, Доминиканской Республике, на Занзибаре и в Малайзии, с которыми ведется активное общение, чтобы помочь им вернуться из поездки и, при необходимости, помочь им с размещением до возвращения.
Переговоры с кенийским отелем, проведенные совместно с Министерством иностранных дел, завершились тем, что представленное TTJA гарантийное письмо помогло освободить эстонцев из отеля. TTJA использовало гарантийный залог туристической компании для обеспечения доставки туристов домой. Обязательство по предоставлению такого гарантийного залога лежит на предприятии, и TTJA реализует соответствующую процедуру, если предприятие не может выполнить свои обязательства перед пассажирами, вытекающие из договоров о турпоездках и связанных с ними договоров на оказание туристических услуг, по причине своей неплатежеспособности.
Насколько известно TTJA, по турпакетам, купленных у Kon Tiki Reisid OÜ, 26 человек находятся в Мексике, 25 человек - на Занзибаре, 11 человек - в Доминиканской Республике и 4 человека - в Малайзии. TTJA связалась со всеми группами туристов совместно с Министерством иностранных дел и предлагает всестороннюю поддержку для обеспечения предоставления всех туристических услуг, включая предоставление людям жилья и билетов на обратные рейсы.
TTJA напоминает, что осуществляет сбор заявлений от путешественников о возврате денежных средств, уплаченных за отмененную путевку или ее часть. TTJA также осуществляет сбор заявлений о возврате денежных средств, уплаченных за туристические услуги, входящие в состав сопутствующих услуг по организации поездок, отмененных по причине неплатежеспособности туристической компании. Форму заявки можно найти на сайте TTJA.
На сегодняшний день в TTJA поступило более 300 заявлений о возврате сумм, уплаченных Kon Tiki Reisid OÜ.
Процедура использования гарантийного залога туроператора Kon Tiki Reisid OÜ была инициирована 28 ноября, когда оператор сообщил TTJA, что из-за своей неплатежеспособности он не может выполнить свои обязательства перед пассажирами, вытекающие из договоров пакетных путешествий и соответствующего управления поездками.
TTJA приступил к процедуре использования залога туристической компании Kon Tiki Reisid OÜ для обеспечения возвращения пассажиров из поездки, при необходимости - проживания до возвращения, а также для возврата пассажирам платы за путевку в случае аннулирования путевки или выплаты компенсации за отмененную часть поездки.
Вчера стало известно, что турфирма Kon Tiki Reisid прекращает свою деятельность из-за сложной экономической ситуации. Об этом говорилось в заявлении компании, разосланном в СМИ.
Позднее министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил о том, что МИД предпринимает усилия, чтобы все застрявшие в Кении по вине турфирмы Kon Tiki OÜ туристы как можно скорее вернулись домой.