Ситуация с застрявшими в Кении по вине туроператора эстонцами благополучно разрешена

Однако, помимо Кении, есть несколько клиентов компании Kon Tiki Reisid OÜ в Мексике, Доминиканской Республике, на Занзибаре и в Малайзии, с которыми ведется активное общение, чтобы помочь им вернуться из поездки и, при необходимости, помочь им с размещением до возвращения.

Переговоры с кенийским отелем, проведенные совместно с Министерством иностранных дел, завершились тем, что представленное TTJA гарантийное письмо помогло освободить эстонцев из отеля. TTJA использовало гарантийный залог туристической компании для обеспечения доставки туристов домой. Обязательство по предоставлению такого гарантийного залога лежит на предприятии, и TTJA реализует соответствующую процедуру, если предприятие не может выполнить свои обязательства перед пассажирами, вытекающие из договоров о турпоездках и связанных с ними договоров на оказание туристических услуг, по причине своей неплатежеспособности.

Насколько известно TTJA, по турпакетам, купленных у Kon Tiki Reisid OÜ, 26 человек находятся в Мексике, 25 человек - на Занзибаре, 11 человек - в Доминиканской Республике и 4 человека - в Малайзии. TTJA связалась со всеми группами туристов совместно с Министерством иностранных дел и предлагает всестороннюю поддержку для обеспечения предоставления всех туристических услуг, включая предоставление людям жилья и билетов на обратные рейсы.