Созданный в Эстонии автомобиль-беспилотник успешно начал работу в Японии

«Уровень 4, то есть вождение без оператора безопасности, - это Священный Грааль для любой компании, разрабатывающей автономные технологии, - сообщил BNS основатель Auve Tech Вяйно Калдоя. - Получение 4-го уровня в Японии и в условиях открытого движения - огромный шаг вперед для молодой эстонской компании».

По словам Калдоя, в настоящее время в Японии в открытом движении находятся несколько десятков автомобилей производства Auve Tech, которые ежедневно обслуживают жителей небольших городов. Большинство из них эксплуатируются дочерней компанией SoftBank Boldly при финансовой поддержке японского правительства.

«Разрешение на обслуживание людей в открытом транспорте без оператора безопасности открывает огромные возможности для расширения сервиса, и мы считаем, что одобрение Японии откроет рынки в других странах», - сказал он.

Чтобы получить лицензию на вождение без оператора безопасности, компании пришлось пройти 64 различных теста в течение почти года, что является одним из самых полных испытаний в секторе автономного вождения в мире.

MiCa - это 8-местный автономный автомобиль, разработанный и произведенный в Эстонии. Помимо Японии, МиКа эксплуатируется в Эстонии, Финляндии, Германии, США и ряде стран Ближнего Востока.

Auve Tech - технологическая компания, основанная в 2019 году, и один из крупнейших автопроизводителей в истории Эстонии, выпустивший около 50 автономных автомобилей.