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Евробарометр: уровень доверия к Европейскому союзу достиг рекордного уровня

Перевод: Сергей Светлов
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Флаг Европейского союза.
Флаг Европейского союза. Фото: news.pn

Согласно опубликованному в пятницу исследованию Евробарометра, доверие к Европейскому союзу достигло самого высокого уровня за последние 17 лет, а поддержка евро находится на историческом максимуме.

51% респондентов заявили, что скорее доверяют ЕС - это лучший результат с 2007 года. В Эстонии этот показатель составил 52%. Наибольшее доверие к ЕС выражают молодые люди в возрасте 15-24 лет, где уровень доверия достигает 59%. Также на рекордно высоком уровне за 17 лет находится доверие к Европейской комиссии: ей доверяют 51% европейцев, а в Эстонии - 46%.

Почти три четверти респондентов заявили, что ощущают себя гражданами ЕС. Это также является самым высоким показателем за более чем 20 лет. Более 60% граждан ЕС настроены оптимистично в отношении будущего Евросоюза. 44% опрошенных имеют позитивный образ ЕС, для 38% он нейтрален, а для 17% - негативен.

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