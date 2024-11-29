Евробарометр: уровень доверия к Европейскому союзу достиг рекордного уровня

51% респондентов заявили, что скорее доверяют ЕС - это лучший результат с 2007 года. В Эстонии этот показатель составил 52%. Наибольшее доверие к ЕС выражают молодые люди в возрасте 15-24 лет, где уровень доверия достигает 59%. Также на рекордно высоком уровне за 17 лет находится доверие к Европейской комиссии: ей доверяют 51% европейцев, а в Эстонии - 46%.