Согласно опубликованному в пятницу исследованию Евробарометра, доверие к Европейскому союзу достигло самого высокого уровня за последние 17 лет, а поддержка евро находится на историческом максимуме.
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Евробарометр: уровень доверия к Европейскому союзу достиг рекордного уровня
51% респондентов заявили, что скорее доверяют ЕС - это лучший результат с 2007 года. В Эстонии этот показатель составил 52%. Наибольшее доверие к ЕС выражают молодые люди в возрасте 15-24 лет, где уровень доверия достигает 59%. Также на рекордно высоком уровне за 17 лет находится доверие к Европейской комиссии: ей доверяют 51% европейцев, а в Эстонии - 46%.