В пятницу был назначен временный банкротный управляющий для Saaremaa Lihatööstus. По словам руководителя предприятия Андре Сырма, он сам подал заявление о банкротстве, но подробно описывать причины и положение предприятия Сырм пока не захотел.

В июне 2024 года Postimees писал, что владелец ищет инвесторов для убыточной Saaremaa Lihatööstus. В июне 2023 года Postimees писал, что Тартуский уездный суд утвердил план санации предприятия. При этом в 2020 году Postimees писал, что у Saaremaa Lihatööstus возникла крупная задолженность перед поставщиком, и, по данным поставщика, причиной задержки платежей сааремааское предприятие назвало «объявление чрезвычайного положения».

По данным бизнес-регистра, Saaremaa Lihatööstus также имеет налоговую задолженность, превышающую 1,4 млн евро. Большую часть составляют социальный налог (560 265,03 евро) и налог с оборота (520 048,99 евро).

Налоговая задолженность возникла 10 ноября 2022 года.

Кроме того, компания также не представила отчет за 2023 финансовый год. Однако отчет за 2022 год показал, что выручка компании от продаж достигла более 15 млн евро, а убыток составил чуть более 2,4 млн евро. В 2021 году выручка от продаж составила более 16 млн евро, а убыток - более 200 000 евро.