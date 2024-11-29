Осенью этого года количество предложений по продаже гаражей значительно увеличилось. Причина - владельцы автомобилей для хобби вынуждены расставаться со своими транспортными средствами из-за предстоящего налога на автотранспорт, в результате чего отпадает необходимость в местах для их хранения, отметил директор портала недвижимости Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
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Влияние автомобильного налога: заметно выросли продажи гаражей
«На порталах продажи автомобилей можно заметить больше обычного интересных маслкаров и уникальных хобби-авто, которые в следующем году попадут под значительное налоговое бремя. Это машины, которые используют летом для воскресных поездок, а остальное время они хранятся в гараже. После продажи автомобиля пропадает и потребность в месте для его хранения», - пояснил Уйбомяэ.