Влияние автомобильного налога: заметно выросли продажи гаражей

«На порталах продажи автомобилей можно заметить больше обычного интересных маслкаров и уникальных хобби-авто, которые в следующем году попадут под значительное налоговое бремя. Это машины, которые используют летом для воскресных поездок, а остальное время они хранятся в гараже. После продажи автомобиля пропадает и потребность в месте для его хранения», - пояснил Уйбомяэ.