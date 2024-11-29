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В новом году самоуправления ударят по населению изрядным повышением этого налога

Перевод: Александр Шкут
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Максимально возможная ставка налога на землю под жилую застройку составляет один процент от налогооблагаемой стоимости земли.
Максимально возможная ставка налога на землю под жилую застройку составляет один процент от налогооблагаемой стоимости земли. Фото: Arvo Meeks

В феврале жители Эстонии получат к оплате счета с рассчитанным по-новому земельным налогом. В связи с этим самоуправлениям разрешили увеличить земельный налог на пятьдесят процентов, в последующие годы местные самоуправления смогут по своему усмотрению увеличить нынешнюю ставку налога до ста процентов в год.

По данным Министерства регионального развития и сельского хозяйства, ставка налога значительно увеличится во всех самоуправлениях, кроме одного.

По налогообложению земля делится на три типа: земли под жилую застройку, земли коммерческого назначения и прочие земли. Для каждого из них своя ставка налога. Например, в случае с землей под жилую застройку максимальный налог, который может взиматься с владельца в год, составляет один процент от налогооблагаемой стоимости земли. Это стоимость определяется Земельным департаментом посредством регулярных оценок. Жилая земля под домом, в котором проживает его собственник, (частично) освобождена от земельного налога.

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