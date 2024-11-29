В новом году самоуправления ударят по населению изрядным повышением этого налога

По налогообложению земля делится на три типа: земли под жилую застройку, земли коммерческого назначения и прочие земли. Для каждого из них своя ставка налога. Например, в случае с землей под жилую застройку максимальный налог, который может взиматься с владельца в год, составляет один процент от налогооблагаемой стоимости земли. Это стоимость определяется Земельным департаментом посредством регулярных оценок. Жилая земля под домом, в котором проживает его собственник, (частично) освобождена от земельного налога.