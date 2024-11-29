В феврале жители Эстонии получат к оплате счета с рассчитанным по-новому земельным налогом. В связи с этим самоуправлениям разрешили увеличить земельный налог на пятьдесят процентов, в последующие годы местные самоуправления смогут по своему усмотрению увеличить нынешнюю ставку налога до ста процентов в год.
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В новом году самоуправления ударят по населению изрядным повышением этого налога
По данным Министерства регионального развития и сельского хозяйства, ставка налога значительно увеличится во всех самоуправлениях, кроме одного.