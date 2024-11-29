Парламентская группа Эстонии призывает не признавать решение МУС на арест израильских лидеров

«Выдавая ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также военного лидера ХАМАСа Мохаммеда Дейфа, МУС ставит знак равенства между демократически избранными представителями правительства Израиля и лидерами исламистской террористической организации. Более того, МУС фактически приравнивает агрессивную Россию к демократическому Израилю, пострадавшему от террористических атак», - заявила парламентская группа, назвав такое решение абсурдным и неприемлемым.

Группа подчеркнула, что Израиль является правовым государством с независимой судебной системой, где расследуются предполагаемые военные преступления, включая действия израильских вооруженных сил, а виновные привлекаются к ответственности. В то же время ХАМАС остается террористической организацией, главной целью которой является уничтожение демократического государства Израиль.

Парламентская группа выразила согласие с заявлением президента США Джо Байдена: «Ордера на арест израильских лидеров, выданные МУС, являются скандальными. Как бы ни пытался МУС это обосновать, между Израилем и ХАМАСом нет равенства». Депутаты также отметили, что США немедленно отвергли ордера на арест израильских лидеров, выданные МУС. «Эти ордера ставят под сомнение беспристрастность МУС. Они усложняют разрешение конфликта, освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом, и достижение устойчивого перемирия», - говорится в заявлении.

Парламентская группа Рийгикогу подтвердила свою неизменную поддержку государства Израиль и его права на самооборону. «Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке и надеемся на скорейшее разрешение вооруженного конфликта и установление долгожданного мира в регионе. Мы приветствуем решения Франции, Греции и других европейских стран не признавать ордера на арест израильских лидеров, выданные МУС, и призываем правительство Эстонии последовать их примеру», - говорится в заявлении.

Под документом подписались председатель группы Ээрик-Нийлес Кросс и ее члены: Вадим Белобровцев, Кармен Йоллер, Меэлис Кийли, Лаури Лаатс, Рийна Сольман, Айвар Сыэрд, Вилья Тоомаст и Кристо Энн Вага.