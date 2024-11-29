ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНЯЕТ Как обстоят дела на рынке недвижимости в небольших городах Эстонии?

«Хотя многие инвесторы в арендную недвижимость хотели бы сразу приобретать квартиры в Таллинне, не у всех есть возможность преодолеть высокий порог входа на этот рынок. Поэтому многие начинают с меньших городов, где квартиры более доступны. Статистика цен показывает, что средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке за пределами Таллинна примерно на 60% ниже, чем в столице», - объяснил Ребане.

После Таллинна и Тарту, двух крупнейших центров притяжения в Эстонии, Пярну традиционно привлекал покупателей недвижимости. Согласно статистике сделок Земельного департамента, за последние три месяца в «летней столице» было заключено 218 сделок купли-продажи, что на 7% больше, чем за тот же период прошлого года, и почти на 18% больше, чем два года назад. Средняя стоимость квадратного метра квартиры в Пярну в октябре составила 2047 евро, что на 15% меньше, чем год назад.