В течение почти десяти лет инвестирование в арендную недвижимость остается горячей темой в Эстонии. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане рассказал, как обстоят дела на рынке недвижимости в небольших городах Эстонии, с которых многие инвесторы начинают свой путь.
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ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНЯЕТ ⟩ Как обстоят дела на рынке недвижимости в небольших городах Эстонии?
«Хотя многие инвесторы в арендную недвижимость хотели бы сразу приобретать квартиры в Таллинне, не у всех есть возможность преодолеть высокий порог входа на этот рынок. Поэтому многие начинают с меньших городов, где квартиры более доступны. Статистика цен показывает, что средняя стоимость квадратного метра в квартирах на вторичном рынке за пределами Таллинна примерно на 60% ниже, чем в столице», - объяснил Ребане.