Россия захватывает по 22 кв. км территории Украины в день. Говорит ли это об успехе наступления?

Почему ВСУ не удается сдержать российский натиск в Донбассе?

На этот счет есть разные мнения. Много говорят и о смене тактики российского командования, которое все чаще стало прибегать к координированным атакам рассредоточенными пехотными группами одновременно на разных направлениях.

Говорят и об отказе от лобовых штурмов укрепрайонов (хотя вряд ли в этом есть что-то новое), и о нехватке личного состава, а также вооружений для оснащения уже мобилизованных солдат (об этом недавно заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин).

Но есть и другие интересные точки зрения, в частности, экспертов по разные линии фронта.

Как пишет украинский военный обозреватель Константин Машовец, склонность российского командования к «обходам и охватам» очевидна и понятна.

«Но каждый раз это почему-то снова становится откровенным "откровением" для командования оперативно-тактического уровня ВСУ. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять "основные узлы" со слабыми, а то и вообще не прикрытыми флангами.

Хорошо, когда противник, в силу тех или иных причин, не может обойти их, как это сейчас происходит в районе Часова Яра, и он вынужден штурмовать/атаковать в лоб. Но в подавляющем большинстве случаев с такими сложностями он в реализации своих замыслов (планов) не сталкивается», - указывает эксперт.