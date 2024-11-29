Пт, 29.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Нарвское горсобрание обсудит вотум недоверия мэру Яану Тоотсу

Copy
Яан Тоотс.
Яан Тоотс. Фото: Ilja Smirnov

Нарвское горсобрание в субботу обсудит вотум недоверия мэру Яану Тоотсу и вице-спикеру горсобрания Наталье Умаровой.

Заявление о вотуме недоверия подписали 18 членов горсобрания, которые обвиняют мэра и вице-спикера в создании политического напряжения среди членов горсобрания, что в свою очередь отрицательно сказалось на работе горсобрания и городских властей.

Если вотум недоверия мэру пройдет успешно, горсобрание изберет нового мэра, которым может стать и ранее работавшая мэром Нарвы Катри Райк.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх