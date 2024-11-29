Нарвское горсобрание в субботу обсудит вотум недоверия мэру Яану Тоотсу и вице-спикеру горсобрания Наталье Умаровой.
Нарвское горсобрание обсудит вотум недоверия мэру Яану Тоотсу
Заявление о вотуме недоверия подписали 18 членов горсобрания, которые обвиняют мэра и вице-спикера в создании политического напряжения среди членов горсобрания, что в свою очередь отрицательно сказалось на работе горсобрания и городских властей.
Если вотум недоверия мэру пройдет успешно, горсобрание изберет нового мэра, которым может стать и ранее работавшая мэром Нарвы Катри Райк.