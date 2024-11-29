В пятницу на авиабазу Эмари прибыли истребители F-35 Королевских ВВС Нидерландов, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства стран Балтии в течение следующих месяцев.
ФОТО ⟩ Нидерландские истребители F-35 начали воздушное патрулирование в Эмари
«Мы очень рады приветствовать нидерландских коллег на недавно отремонтированной взлетно-посадочной полосе», - заявили представители ВВС Эстонии в социальных сетях.
Нидерландцы приняли эстафету по охране воздушного пространства от немецких ВВС.
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Эмари была вновь открыта 8 ноября после масштабных ремонтных работ.