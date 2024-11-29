Пт, 29.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

ФОТО Нидерландские истребители F-35 начали воздушное патрулирование в Эмари

Copy
Тренировочные полеты F35 в аэропорту Эмари.
Тренировочные полеты F35 в аэропорту Эмари. Фото: Konstantin Sednev

В пятницу на авиабазу Эмари прибыли истребители F-35 Королевских ВВС Нидерландов, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства стран Балтии в течение следующих месяцев.

«Мы очень рады приветствовать нидерландских коллег на недавно отремонтированной взлетно-посадочной полосе», - заявили представители ВВС Эстонии в социальных сетях.

Нидерландцы приняли эстафету по охране воздушного пространства от немецких ВВС.

Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Эмари была вновь открыта 8 ноября после масштабных ремонтных работ.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх