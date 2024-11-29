30 ноября в период с 11:00 до 16:00 удержание налогов с поступлений на предпринимательский счет будет затруднено из-за плановых технических работ Налогово-таможенного департамента, сообщила LHV.
Услуги LHV будут ограничены в субботу
По словам банка LHV, клиенту не нужно предпринимать никаких действий: банк автоматически передаст налоги в Налогово-таможенный департамент после восстановления работы необходимых сервисов.
Во время технических работ также будет невозможно открыть новые предпринимательские счета.
Открытие счетов будет затруднено как в интернет-банке, так и в мобильном приложении.
«Приносим извинения за возможные неудобства и надеемся, что во второй половине дня в субботу все снова будет работать в обычном режиме», - говорится в уведомлении, отправленном клиентам LHV.