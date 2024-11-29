Услуги Налогово-таможенного департамента будут недоступны на выходных

На сайте MTA указано, что в этот период невозможно будет использовать услуги e-MTA, включая услуги X-tee и публичные запросы. В случае необходимости оформления таможенных операций и движения подакцизных товаров рекомендуется применять альтернативные процедуры.

Технические работы будут проводиться с 11:00 до 16:00.

Последний раз сбои в работе электронных услуг MTA наблюдались 6 ноября, когда также проводились крупные технические работы. Однако тогда работы длились значительно меньше - с 21:00 до полуночи.

Кроме того, издание Postimees сообщило, что в тот же день будет ограничен доступ к услуге предпринимательского счета банка LHV, что связано с техническими работами MTA. Банк LHV заверил, что все необходимые действия для клиентов будут выполнены после завершения технических работ.