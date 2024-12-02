Предпочитаю пиво. Много пива. Три-четыре литра, но не каждый день, а раз в два-три дня. На закуску - снэки и все. Но я бодр и свеж в свои 30 лет.

Мартин , занимается продажей алкоголя

Мартин. Фото: Константин Седнев.

Алкоголь – это определенно зло. Людей не перевоспитать сразу. Это нужно воспитывать в новых людях.

Я пиво не пью. Но пью так, чтобы мне хватило на месяц и чтобы я больше к этому не прикасался. Чаще всего это праздники, дни рождения. Может спонтанно быть. Пью крепкое - хорошую водку, виски.

Деньги с акцизов не идут на улучшение жизни. Поэтому мне это не нравится. Но покупать, конечно, буду.

Маргарита , пенсионерка

Маргарита. Фото: Константин Седнев.

Пьют, наверное, от того, что происходит. Не могут найти себя, я так думаю.

Я отношусь к употреблению алкоголя неплохо. На празднички. Почему бы и нет? Люблю коньячок. А закусить у нас пока есть возможность и икоркой, и красной рыбкой.

Если поднимут цены, перестанем употреблять. Для меня что есть он, что нет, никакой роли не играет.

Милана , мастер по маникюру , занимается танцами

Милана. Фото: Константин Седнев.

Людям сейчас не на что тратить деньги, и алкоголь на первом месте стоит. Тяжело справляться с проблемами без алкоголя и большинство людей говорит, что это единственное, что им помогает.

Это первое решение проблемы, и поэтому так выросло его потребление. Я не употребляю его ни в каких видах, единственное – шампанское на Новый год и все.

Я за спорт. Я работаю, занимаюсь танцами, и у меня хорошие родители, которые могут в трудную минуту заменить алкоголь.

​ Виктор , безработный

Виктор. Фото: Константин Седнев.

Каждый пьет по способностям и по возможностям. Если сказать, что я не употребляю, никто не поверит. Конечно, употребляю. Ну раз в неделю. По выходным, по праздникам.

Предпочитаю водочку. В чистом виде. А на закусочку соленые огурчики, капусточка. По-русски.

Акцизы повышать вряд ли стоит, а ограничивать… Кто хочет, тот всегда найдет. Уже были горбачевские времена, ограничивали, и до чего дошло? Ерунда получилась полная. Заставить человека меньше пить? Тут правительство бессильно. Скорее всего не помогут никакие ограничения.