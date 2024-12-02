Алкоголь является основной причиной множества проблем. Министерство социальных дел представило предложения по снижению употребления алкоголя в Эстонии на период 2025-2035 годов. Планируется ограничить места продажи алкоголя, дистанционную продажу спиртного и сократить часы розничной торговли, а также привязать размер акцизов на алкоголь к уровню инфляции и использовать часть поступлений для финансирования лечения алкогольной зависимости.
Средний житель Эстонии выпивает в неделю поллитра водки или 2,5 литра вина. А вы? Что пьете и как закусываете? Надо ли бороться с употреблением алкоголя? Что нужно, чтобы народ начал меньше пить? Предположим, ограничат продажу алкоголя, станет меньше рекламы, повысят акцизы. И что получим в результате?
Жители Эстонии поделились с журналистами Rus.Postimees своим отношением к употреблению алкоголя и возможным ограничениям его продажи.
Нина, пенсионерка
Много пьют? Этого не может быть! Тут живут почти только одни пенсионеры. Я не думаю, что они пьют. Я сама отношусь к алкоголю отрицательно. Алкоголь человеку не нужен, от него все проблемы.
Повышение акциза выгодно государству. И покупать будут те, у кого есть возможности. А если нет, тот поостережется.
Андрей, работает на мебельной фабрике
Я выпиваю. Люблю пиво. Два с половиной литра в неделю выпиваю.
Я думаю, что употребление алкоголя - личная проблема каждого человека. Но ограничивать продажу нельзя, потому что доход от продаж существенно пополняет бюджет страны. Если повысят акцизы, народ все равно будет покупать.
Иннокентий, производственный рабочий
Я много пью из-за тяжелой работы. Много устаю. Я работаю на производстве и пью, чтобы снять свой стресс, напряжение, и из-за погоды.
Я хочу куда-то уехать, где тепло, где солнце. Где люди добрее, радостнее. Чтобы когда спросишь, куда идти, тебя не послали подальше.
Предпочитаю пиво. Много пива. Три-четыре литра, но не каждый день, а раз в два-три дня. На закуску - снэки и все. Но я бодр и свеж в свои 30 лет.
Мартин, занимается продажей алкоголя
Алкоголь – это определенно зло. Людей не перевоспитать сразу. Это нужно воспитывать в новых людях.
Я пиво не пью. Но пью так, чтобы мне хватило на месяц и чтобы я больше к этому не прикасался. Чаще всего это праздники, дни рождения. Может спонтанно быть. Пью крепкое - хорошую водку, виски.
Деньги с акцизов не идут на улучшение жизни. Поэтому мне это не нравится. Но покупать, конечно, буду.
Маргарита, пенсионерка
Пьют, наверное, от того, что происходит. Не могут найти себя, я так думаю.
Я отношусь к употреблению алкоголя неплохо. На празднички. Почему бы и нет? Люблю коньячок. А закусить у нас пока есть возможность и икоркой, и красной рыбкой.
Если поднимут цены, перестанем употреблять. Для меня что есть он, что нет, никакой роли не играет.
Милана, мастер по маникюру, занимается танцами
Людям сейчас не на что тратить деньги, и алкоголь на первом месте стоит. Тяжело справляться с проблемами без алкоголя и большинство людей говорит, что это единственное, что им помогает.
Это первое решение проблемы, и поэтому так выросло его потребление. Я не употребляю его ни в каких видах, единственное – шампанское на Новый год и все.
Я за спорт. Я работаю, занимаюсь танцами, и у меня хорошие родители, которые могут в трудную минуту заменить алкоголь.
Виктор, безработный
Каждый пьет по способностям и по возможностям. Если сказать, что я не употребляю, никто не поверит. Конечно, употребляю. Ну раз в неделю. По выходным, по праздникам.
Предпочитаю водочку. В чистом виде. А на закусочку соленые огурчики, капусточка. По-русски.
Акцизы повышать вряд ли стоит, а ограничивать… Кто хочет, тот всегда найдет. Уже были горбачевские времена, ограничивали, и до чего дошло? Ерунда получилась полная. Заставить человека меньше пить? Тут правительство бессильно. Скорее всего не помогут никакие ограничения.