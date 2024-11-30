Фото В многоквартирном доме вспыхнул пожар: восемь человек и 30 собак оказались в огненной ловушке

Спасатели помогли восьми жильцам, которые оказались в огненной ловушке, выбраться с верхних этажей. Состояние здоровья людей проверили работники скорой помощи, одному человеку потребовалась госпитализация. Из одной из квартир также вынесли в клетках около 30 собак.

Пожар был ликвидирован к 21:15. Две квартиры стали непригодными для проживания. Спасатели проверили и проветрили помещения. Жителей одного подъезда пустили обратно в квартиры. Для остальных в сотрудничестве с местным самоуправлением были организованы поиски места для ночлега и был вызван автобус, где люди могли согреться. На месте происшествия работали профессиональные спасатели из Кейла, Палдиски, Ристи, а также спасатели-добровольцы из Лохусалу и спасательная команда авиабазы ​​Эмари.

Причина пожара устанавливаются.

Спасатели напоминают, что в каждом доме должен быть хотя бы один работающий дымовой датчик. Однако рекомендуется устанавливать дымовой датчик на каждом этаже или даже в каждой комнате. Работоспособность датчика необходимо проверять нажатием кнопки проверки не реже одного раза в месяц. Устаревший или сломанный датчик необходимо заменить. Благодаря датчикам можно гарантировать, что пожар будет обнаружен на ранней стадии и удастся предотвратить большую трагедию.

За первые 10 месяцев 2024 года в 23 пожарах погибло 27 человек, пострадали 55 человек. В 17 жилых домах не было дымовых датчиков.