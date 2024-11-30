Вторая ночь протестов в Тбилиси: снова водометы и баррикады

У здания парламента на проспекте Руставели вечером в пятницу собралось несколько десятков тысяч человек. Как сообщали корреспонденты Би-би-си, их было даже больше, чем накануне.

Некоторые из протестующих били по металлическому ограждению у здания парламента. Ситуация периодически накалялась на соседней улице 9 апреля, где была сконцентрирована полиция, и с обратной стороны здания. Спецназ и спецтехника также были сосредоточены на площади Свободы в конце проспекта — в нескольких сотнях метров от протестующих.

Полицейские периодически применяли водометы против демонстрантов, но те не расходились. Ночью полиция оттеснила протестующих от здания парламента. Ряды демонстрантов поредели, но самые активные из них остались на проспекте Руставели.

Они снова стали возводить баррикады из скамеек и мусорных баков, стараясь защитится от водометов. У многих демонстрантов были защитные средства — очки и медицинские маски (на случай применения слезоточивого газа).

Как и накануне, среди пострадавших в пятнице есть журналисты и телеоператоры.

Было уже утро, когда протестующие все еще оставались на проспекте Руставели и укрепляли баррикады. Они жгли костер, скандировали «Сакартвело!» и размахивали флагами Грузии и Евросоюза. Напротив них стоял строй полицейского спецназа.

Ближе к рассвету акция завершилась. Появились кадры, на которых полиция проводила жесткие задержания остававшихся протестующих.