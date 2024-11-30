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Фото В Тарту загорелась старая усадьба Калласов

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В усадьбе вспыхнул пожар.
В усадьбе вспыхнул пожар. Фото: Jürgen Puistaja

В ночь на субботу, 30 ноября, в Тарту в парке Санатоориуми на улице Рая загорелась полуразрушенная усадьба Оскара и Айно Калласов.

В час ночи спасательные команды центра Тарту и Аннелинна тушили этот красивый старинный дом.

По словам находившегося на месте репортера Tartu Postimees, пожар был большой, спасатели делали все возможное.

Старая усадьба Оскара и Айно Калласов загорелась около полуночи.
Старая усадьба Оскара и Айно Калласов загорелась около полуночи. Фото: Jürgen Puistaja

Загоревшееся здание на улице Рая, 31а имеет культурное значение. Первыми владельцами дома, построенного в 1914 году, были фольклорист и дипломат Оскар Каллас и его жена - писательница Айно Каллас. Позже владельцами стали бабушка и дедушка писателя Яана Каплинского. В этом доме Яан Каплинский провел первые годы своей жизни.

Старая усадьба сейчас принадлежит компании AS Nordecon.

В час ночи спасатели активно тушили пожар.
В час ночи спасатели активно тушили пожар. Фото: Jürgen Puistaja
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