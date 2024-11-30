Фото В Тарту загорелась старая усадьба Калласов

По словам находившегося на месте репортера Tartu Postimees, пожар был большой, спасатели делали все возможное.

Загоревшееся здание на улице Рая, 31а имеет культурное значение. Первыми владельцами дома, построенного в 1914 году, были фольклорист и дипломат Оскар Каллас и его жена - писательница Айно Каллас. Позже владельцами стали бабушка и дедушка писателя Яана Каплинского. В этом доме Яан Каплинский провел первые годы своей жизни.