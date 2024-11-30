Клиентка каршеринга заплатила за лопнувшую шину. Возможно, она была не виновата

Рижанка Алиса рассказала программе свою историю.

«Еду домой спокойно и вот останавливаюсь тут на светофоре. И получается так, что большой взрыв, прям очень сильный и я думаю - что случилось? Понимаю, что у машины с одной стороны колесо спустилось резко. И так как это был час пик, чтобы не затруднять дорожное движение, я съехала сразу после светофора на эту площадку и сразу позвонила CityBee», - говорит Алиса.

По ее словам, она самостоятельно добралась до дома, но спустя время раздался звонок из CityBee.

«Вот у вас такая ситуация, во время вашей поездки повредилось колесо, значит, мы вам выставляем счет, потому что это было во время вашей поездки и в договоре так написано, сказали в CityBee. Я немного в шоке, ведь я никуда не наезжала, за что?

Я им объясняю, что я не виновата, что взорвалось колесо, у которого, скорее всего, большой пробег и я не наезжала ни на какие ямы. Я сразу вам сообщила, почему вы сейчас хотите выставить счет?» - недоумевала Алиса.

LSM+ обратился в Ассоциацию независимых экспертов с просьбой дать свою оценку ситуации.