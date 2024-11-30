У каршерингового автомобиля компании CityBee на ходу лопнула шина. Клиентке компании рижанке Алисе пришлось оплатить ремонт, хотя повреждение, возможно, произошло не по ее вине. Можно ли избежать таких ситуаций, рассказывает Rus.TVNET со ссылкой на латвийскую программу LSM+ «Сегодня вечером».
Клиентка каршеринга заплатила за лопнувшую шину. Возможно, она была не виновата
Рижанка Алиса рассказала программе свою историю.
«Еду домой спокойно и вот останавливаюсь тут на светофоре. И получается так, что большой взрыв, прям очень сильный и я думаю - что случилось? Понимаю, что у машины с одной стороны колесо спустилось резко. И так как это был час пик, чтобы не затруднять дорожное движение, я съехала сразу после светофора на эту площадку и сразу позвонила CityBee», - говорит Алиса.
По ее словам, она самостоятельно добралась до дома, но спустя время раздался звонок из CityBee.
«Вот у вас такая ситуация, во время вашей поездки повредилось колесо, значит, мы вам выставляем счет, потому что это было во время вашей поездки и в договоре так написано, сказали в CityBee. Я немного в шоке, ведь я никуда не наезжала, за что?
Я им объясняю, что я не виновата, что взорвалось колесо, у которого, скорее всего, большой пробег и я не наезжала ни на какие ямы. Я сразу вам сообщила, почему вы сейчас хотите выставить счет?» - недоумевала Алиса.
LSM+ обратился в Ассоциацию независимых экспертов с просьбой дать свою оценку ситуации.
«Характеристика пореза свидетельствует, что металлический предмет, который был источником, по моей экспертной оценке, то ли из поверхности земли или из поверхности поврежденного бордюра, начал повреждать боковину колеса. В связи с тем, что траектория движения автомобиля не совпадала с осевой линией, на которой находилось данное повреждение, мы видим глубокое проникновение металлического предмета в боковину, с последующим уменьшением зоны воздействия. И это повреждение, исходя из объяснения двух сторон, могло произойти заранее, до момента потери давления данным колесом. Данный порез не мог быть фатальным с самого начала, по той причине, что он не позволил бы двигаться автомобилю ни одного метра. А на месте происшествия произошел окончательный фатальный выход из строя данного колеса», - заявил независимый автотехнический эксперт Рамиль Ибрагимов.
Таким образом, автомобиль мог какое-то время двигаться с поврежденным колесом. Но по правилам CityBee девушке все равно пришлось заплатить за поврежденное колесо 120 евро.
В компании CityBee рассказали, что в том случае их специалисты признали, что виноват водитель.
В компании также заявили, что недавно изменила правила, связанные с ответственностью водителя в подобных случаях.
«Инициатива BeeChill стартовала этой осенью. С 16 октября этот сбор применяется ко всем поездкам. Если речь идет конкретно о повреждении шин, самое важное - сообщить нам. Если клиент почувствовал или заметил, что шина повреждена, остановился и немедленно сообщил об этом в нашу службу поддержки, возмещение ущерба не требуется», - заявила представитель CityBee Моника Бесевичюте-Чесе.