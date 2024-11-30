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Еле стоящая на ногах женщина села за руль: «Да, я употребляла амфетамин!»

Перевод: rus.postimees.ee
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Полицейские. Фото иллюстративное.
Полицейские. Фото иллюстративное. Фото: Marek Tiits / Sakala

В Пайдеском здании суда женщина, которая ранее наказывалась в уголовном порядке за присвоение, на этот раз была обвинена в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

В конце февраля этого года одним ранним утром обвиняемая решила сесть за руль, хотя находилась в состоянии наркотического опьянения. На ее руках полицейские обнаружили следы от шприцев, речь была невнятной, координация была нарушена, она постоянно трогала свое лицо. Когда у нее спросили, сколько сейчас времени, она ответила, что завтра будет завтра.

Затем водитель призналась, что накануне вечером употребляла амфетамин. Это также подтвердила экспертиза.

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