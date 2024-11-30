Еле стоящая на ногах женщина села за руль: «Да, я употребляла амфетамин!»

В конце февраля этого года одним ранним утром обвиняемая решила сесть за руль, хотя находилась в состоянии наркотического опьянения. На ее руках полицейские обнаружили следы от шприцев, речь была невнятной, координация была нарушена, она постоянно трогала свое лицо. Когда у нее спросили, сколько сейчас времени, она ответила, что завтра будет завтра.