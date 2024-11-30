В одном из исторических зданий Старого города закончился первый этап реставрации

Дом Черноголовых играет важную роль в культурной жизни Таллинна, будучи не только престижной концертной площадкой, но и местом проведения торжественных мероприятий. Здание регулярно используется Таллиннской филармонией, которая ведет здесь свою повседневную деятельность.

«Дом Черноголовых, без сомнения, является одной из жемчужин как нашего Старого города, так и нашей культурной жизни. К сожалению, инвестиций пришлось ждать слишком долго, и мы оказались в ситуации, когда состояние здания начало препятствовать повседневной работе Таллиннской филармонии, - сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя. - Сейчас у нас радостный момент: первый этап завершен и мы сразу двигаемся дальше – в наступающем году мы планируем улучшить доступность здания и сделать его общественные зоны более удобными для посетителей концертов».

«Что еще способно привнести в здание больше жизни, чем музыка! - добавил вице-мэр Вильяр Яаму. - Я выражаю признательность Таллиннской филармонии, которая заботливо использовала это здание и поддерживала его в хорошем состоянии. Однако любое здание периодически нуждается в уходе и ремонте, и я благодарю всех, кто внес свой вклад в то, чтобы этот культурный памятник был сохранен достойным образом».

«Дом Черноголовых стал значительно красивее – многие стены и потолки не видели нового слоя краски несколько десятилетий! Последние крупные работы в фойе проводились в 1985–1989 годах, когда здесь трудились польские реставраторы-строители», - рассказал директор Таллиннской филармонии Леннарт Сундья.

В ходе реставрационных работ были реконструированы системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, после чего выполнено восстановление внутренней отделки и покрытий, включая брусчатку во внутреннем дворе и перед зданием. Здание оборудовали системой автоматизации (BMS), обеспечивающей полный функциональный доступ как на месте, так и удаленно через интернет.

Проектирование реставрационных работ выполнила компания AS Infragate Eesti, подрядчиком выступила Tarrest, за строительный надзор отвечала P. P. Ehitusjärelevalve OÜ. Заказчиком работ является Таллиннский департамент городского имущества. Общая стоимость инвестиций составила 1,6 миллиона евро.

Дом Черноголовых — одно из немногих сохранившихся зданий эпохи Ренессанса в Старом городе Таллинна. Здание расположено между улицами Пикк и Пюхавайму (Пикк, 26) и имеет несколько уровней. Для проведения концертов и мероприятий в Доме Черноголовых доступны четыре зала: Белый зал, зал Олави, зал Братства и Подвальный зал.