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ГАЛЕРЕЯ На Ратушной площади Таллинна зажгли первую свечу Адвента (1)

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Сегодня, 1 декабря, на Ратушной площади Таллинна состоялась церемония зажжения первой свечи Адвента, которая официально ознаменовала начало периода ожидания Рождества. Свечу зажгли мэр Таллинна Евгений Осиновский и пробст Таллиннского прихода Яак Аус.

Неповторимую атмосферу церемонии придадут проникновенные рождественские песни в исполнении хоров Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви. Праздничный вечер, посвященный ожиданию Рождества, дополнит два световых шоу, которые пройдут в Нижнем городе и на Вышгороде.

Рядом с памятником Эдуарду Вильде зрители смогут насладиться волшебным световым шоу «Подарок» Арго Валдмаа и театра света Öövalgel, а в Епископском саду будет представлена трогательная постановка «Ловец снов».

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