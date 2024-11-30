Сегодня, 1 декабря, на Ратушной площади Таллинна состоялась церемония зажжения первой свечи Адвента, которая официально ознаменовала начало периода ожидания Рождества. Свечу зажгли мэр Таллинна Евгений Осиновский и пробст Таллиннского прихода Яак Аус.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На Ратушной площади Таллинна зажгли первую свечу Адвента (1)
Неповторимую атмосферу церемонии придадут проникновенные рождественские песни в исполнении хоров Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви. Праздничный вечер, посвященный ожиданию Рождества, дополнит два световых шоу, которые пройдут в Нижнем городе и на Вышгороде.