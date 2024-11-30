Неповторимую атмосферу церемонии придадут проникновенные рождественские песни в исполнении хоров Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви. Праздничный вечер, посвященный ожиданию Рождества, дополнит два световых шоу, которые пройдут в Нижнем городе и на Вышгороде.