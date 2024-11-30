Сегодня на Ратушной площади Таллинна торжественно зажгут первую свечу Адвента

Неповторимую атмосферу церемонии придадут проникновенные рождественские песни в исполнении хоров Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви. Праздничный вечер, посвященный ожиданию Рождества, дополнит два световых шоу, которые пройдут в Нижнем городе и на Вышгороде.

Рядом с памятником Эдуарду Вильде зрители смогут насладиться волшебным световым шоу «Подарок» Арго Валдмаа и театра света Öövalgel, а в Епископском саду будет представлена трогательная постановка «Ловец снов».

В первый Адвент на Ратушную площадь прибудет долгожданный Дед Мороз. Он разместится в своем уютном домике, где с радостью встретит маленьких гостей, готовых рассказать ему стихотворение. Чтобы рождественское чудо стало ближе, дети могут опустить свои списки подарков в почтовый ящик, расположенный на стене домика Деда Мороза.

Главным украшением Ратушной площади в этом году стала пушистая рождественская ель высотой почти 16 метров, привезенная в столицу из Саку. Традиционный рождественский рынок в этом году будет радовать посетителей до 27 декабря.