Прямая трансляция Нарвское горсобрание собирается выразить вотум недоверия мэру Яану Тоотсу

На прошлом заседании вотум недоверия был выражен председателю горсобрания Ирине Янович, а на ее место пришла член фракции Narva 2.0 Татьяна Стольфат. За Стольфат проголосовало 16 человек.

Напомним, что фракция Narva 2.0 появилась в горсобрании в середине ноября - ее члены отсоединились от фракции Narva, лидером которой является Алексей Евграфов. Лидером Narva 2.0 стал Михаил Стальнухин, а опозиционная фракция Respekt подписала с Narva 2.0 коалиционный договор.

Новая коалиция договорилась, что выразит вотум недоверия текущему мэру Яану Тоотсу, а на его место поставит члена фракции Respekt Катри Райк. Но уже на этой неделе появились разговоры о том, что не все члены коалиции проголосуют изначально так, как договаривались, поэтому вотум недоверия Тоотсу может провалиться.

Напомним, что идея создания коалиции между Respekt и Narva 2.0 вызвала волну негатива среди сторонников Райк и ее команды. Ранее Стальнухин назвал эстонское правительство «фашистами», заявив, что официальная идеология Эстонии – поддержка нацистов. Эти высказывания были связаны с демонтажом памятника-танка в Нарве в 2022 году.