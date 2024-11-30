Сегодня, в субботу 30 ноября, в Нарвском горсобрании пройдет заседание, на повестке дня - выражение вотума недоверия мэру Яану Тоотсу и выбор нового мэра, которым хочет стать Катри Райк. Но предсказать, как будут развиваться события, сейчас очень сложно.
Прямая трансляция ⟩ Нарвское горсобрание собирается выразить вотум недоверия мэру Яану Тоотсу
На прошлом заседании вотум недоверия был выражен председателю горсобрания Ирине Янович, а на ее место пришла член фракции Narva 2.0 Татьяна Стольфат. За Стольфат проголосовало 16 человек.
Напомним, что фракция Narva 2.0 появилась в горсобрании в середине ноября - ее члены отсоединились от фракции Narva, лидером которой является Алексей Евграфов. Лидером Narva 2.0 стал Михаил Стальнухин, а опозиционная фракция Respekt подписала с Narva 2.0 коалиционный договор.
Новая коалиция договорилась, что выразит вотум недоверия текущему мэру Яану Тоотсу, а на его место поставит члена фракции Respekt Катри Райк. Но уже на этой неделе появились разговоры о том, что не все члены коалиции проголосуют изначально так, как договаривались, поэтому вотум недоверия Тоотсу может провалиться.
Напомним, что идея создания коалиции между Respekt и Narva 2.0 вызвала волну негатива среди сторонников Райк и ее команды. Ранее Стальнухин назвал эстонское правительство «фашистами», заявив, что официальная идеология Эстонии – поддержка нацистов. Эти высказывания были связаны с демонтажом памятника-танка в Нарве в 2022 году.