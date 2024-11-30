Ускоренное внедрение солнечной энергии является частью плана Европейского союза RePowerEU, цель которого - положить конец зависимости России от ископаемого топлива путем диверсификации источников энергии и ускорения перехода на чистую энергию.

Использование солнечной энергии более эффективно в общественных зданиях, поскольку их энергопотребление в основном сосредоточено в дневное время, что позволяет сразу же использовать полученную электроэнергию. Для сравнения, частные дома без батарей обычно используют только 18-30% произведенной электроэнергии. «Например, недавно отремонтированная Национальная библиотека использует около 84% электроэнергии, вырабатывающейся солнечными крышами Roofit.Solar», - говорит генеральный директор и соучредитель компании Roofit.Solar Андрес Аниялг.

Солнечная крыша Национальной библиотеки площадью 542,72 м² производит в среднем 68 302 кВт/ч электроэнергии в год. За такое же количество киловатт-часов электромобиль может проехать десять раз вокруг света, или почти 450 000 км.

Действительно, необходимо учитывать тот факт, что солнечные панели часто не разрешается устанавливать на старых домах из-за требований охраны памятников старины. Во многих случаях черная стальная крыша, созданная компанией Roofit.Solar, является единственным доступным решением для зданий, находящихся под охраной, поскольку компания встраивает передовые солнечные технологии прямо в стальную крышу.

В качестве примера опять можно привести крышу Национальной библиотеки, которая была одобрена Департаментом охраны памятников старины. Солнечные модули расположены рядом с неактивной черной стальной черепицей, которая при взгляде издалека неотличима от солнечных модулей крыши. Таким образом, солнечные панели не влияют на общий архитектурный облик здания.