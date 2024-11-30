Энергетический кризис в Европе затягивается. Хватит ли ЕС запасов на новую зиму газовой войны с Россией?

Уходящая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в прощальной речи в Европарламенте в среду признала, что энергетический кризис делает Европу беднее.

«Факт остается фактом: цены на электроэнергию в Европе выше, чем в США, потому что газ у нас дороже. Это, в свою очередь, подрывает нашу конкурентоспособность и наносит ущерб нашей экономике и обществу», - сказала Симсон.

Ее сменщики из утвержденной на этой неделе новой Еврокомиссии (фактически — правительства Евросоюза) первым делом увеличили требования к запасам газа.

В пятницу Еврокомиссия выпустила директиву, согласно которой к 1 февраля подземные хранилища должны быть заполнены не менее чем на 50%, но желательно — на 55%.

А к 1 мая рекомендовано не опускаться ниже 30%, чего должно хватить для заполнения к следующей зиме до 90%, однако лучше стремиться к показателю 45% на случай, если лето будет жарким, облачным и безветренным, следует из документа.

Новые повышенные рекомендации странам-членам ЕС Еврокомиссия объяснила двумя основными рисками. Во-первых, Россия может перекрыть газ. А во-вторых, зима рискует оказаться такой же холодной, как осень.

Но тут для Европы у синоптиков, «Газпрома» и газовых аналитиков есть ободряющие новости.

Хорошие новости для Европы

Первое — погода. После холодной осени прогноз обещает Европе передышку. Европейский климатический центр Коперника ожидает, что в декабре–феврале отклонения от нормы будут, скорее, в сторону потепления.