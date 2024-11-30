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Фото и видео Новый автосалон ждет клиентов

Перевод: София Солдатенко
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Тот, кто думает, что световое решение, появившиеся по диагонали через шоссе Пярну-Раквере от пайдеского магазина Maksimarket, является рождественским украшением или предназначено для успокоения участников дорожного движения, ошибается. Этот зеленый цвет - логотипы и дизайн Škoda, с помощью которых новый автосалон объявляет, что готов открыть свои двери.

Член правления компании Kindle OÜ, которая до сих пор продавала Škoda в представительстве в Раквере, Кармо Арос сказал, что открытие представительства в Ярвамаа – это большой шаг, поскольку это означает расширение предприятия.

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