Фото и видео Новый автосалон ждет клиентов

Тот, кто думает, что световое решение, появившиеся по диагонали через шоссе Пярну-Раквере от пайдеского магазина Maksimarket, является рождественским украшением или предназначено для успокоения участников дорожного движения, ошибается. Этот зеленый цвет - логотипы и дизайн Škoda, с помощью которых новый автосалон объявляет, что готов открыть свои двери.