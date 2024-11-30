Последствия возникающих в зимний период пожаров бывают весьма серьезными, хотя такие возгорания зачастую можно предотвратить. По данным Спасательного департамента, в прошлом году в жилых домах произошло 435 пожаров, что на 52 случая меньше, чем годом ранее. Понимание основных причин возникновения пожаров и принятие своевременных мер предосторожности помогут снизить риск их возникновения.
Зимние пожары: пять основных причин и как их предотвратить
Причины пожаров могут быть разными. Ниже представлены пять основных факторов и рекомендации по их предотвращению. Осознавая возможные угрозы и принимая меры предосторожности, мы можем обеспечить себе и своим соседям более безопасный и уютный зимний сезон.
Отопительные устройства
Отопительные приборы, такие как электрические радиаторы, тепловые насосы, дровяные печи и камины, согревают нас зимой, и чем холоднее на улице, тем активнее их используют. Однако неправильное использование или отсутствие ухода за ними может стать причиной пожара.
Чтобы обеспечить безопасное использование отопительных устройств, их необходимо регулярно обслуживать, эксплуатировать согласно инструкциям производителя и хранить воспламеняющиеся материалы подальше от них. Дома с печами и каминами ежегодно должен посещать трубочист. Другие отопительные устройства специалист также должен проверять хотя бы раз в год.
Приготовление пищи
В холодное время года люди проводят больше времени дома и чаще готовят, что увеличивает риск возникновения пожаров на кухне. Оставленная без присмотра готовящаяся еда, возгорания масла и неправильное использование кухонной техники – самые распространенные причины таких пожаров.
Во избежание пожаров на кухне во время приготовления пищи нельзя оставлять без присмотра работающие устройства, а легковоспламеняющиеся предметы следует держать подальше от плиты. На кухне также рекомендуется иметь небольшой огнетушитель или противопожарное одеяло.
Электрические неисправности
Зимой учащается использование различных электрических устройств. Рождественские гирлянды и дополнительные отопительные приборы добавляют нагрузку на домашнюю электрическую сеть.
Опасность могут представлять также аккумуляторы, неисправные удлинители и старые электроприборы, такие как холодильники или стиральные машины, компоненты которых износились из-за возраста. Снизить риск помогают регулярная проверка и обслуживание электросистем, а также предотвращение перегрузки сети.
Курение
В зимний период курение в помещении, особенно если курящий засыпает с зажженной сигаретой, является одной из основных причин пожаров с трагическими последствиями. Например, за первые три месяца 2024 года в пожарах, вызванных неосторожным курением, погибло 13 человек.
Особую опасность представляет курение в постели или на диване, поскольку, если человек заснет с горящей сигаретой, она может быстро воспламенить окружающие предметы и вызвать серьезный пожар. Кончик сигареты тлеет при температуре 400–900°C, и при контакте с легковоспламеняющимися материалами пожар возникает стремительно.
Все эти трагедии можно было бы предотвратить, отказавшись от курения. Если же отказаться сразу невозможно, стоит выбрать альтернативные табачные изделия, которые не горят: например, никотиновые подушечки или устройства для нагревания табака.
Свечи
Зимой свечи создают дома теплую и праздничную атмосферу. Однако оставленные без присмотра свечи и размещение их рядом с легковоспламеняющимися материалами могут стать причиной пожара. Чтобы снизить риск, не оставляйте горящие свечи без присмотра, держите их подальше от штор и других легковоспламеняющихся предметов и в недоступном для детей месте.
Сегодня на рынке также существует множество различных и реалистично выглядящих безопасных альтернатив в виде LED-свечей.