Зимние пожары: пять основных причин и как их предотвратить

Опасность могут представлять также аккумуляторы, неисправные удлинители и старые электроприборы, такие как холодильники или стиральные машины, компоненты которых износились из-за возраста. Снизить риск помогают регулярная проверка и обслуживание электросистем, а также предотвращение перегрузки сети.

Курение

В зимний период курение в помещении, особенно если курящий засыпает с зажженной сигаретой, является одной из основных причин пожаров с трагическими последствиями. Например, за первые три месяца 2024 года в пожарах, вызванных неосторожным курением, погибло 13 человек.

Особую опасность представляет курение в постели или на диване, поскольку, если человек заснет с горящей сигаретой, она может быстро воспламенить окружающие предметы и вызвать серьезный пожар. Кончик сигареты тлеет при температуре 400–900°C, и при контакте с легковоспламеняющимися материалами пожар возникает стремительно.

Все эти трагедии можно было бы предотвратить, отказавшись от курения. Если же отказаться сразу невозможно, стоит выбрать альтернативные табачные изделия, которые не горят: например, никотиновые подушечки или устройства для нагревания табака.

Свечи

Зимой свечи создают дома теплую и праздничную атмосферу. Однако оставленные без присмотра свечи и размещение их рядом с легковоспламеняющимися материалами могут стать причиной пожара. Чтобы снизить риск, не оставляйте горящие свечи без присмотра, держите их подальше от штор и других легковоспламеняющихся предметов и в недоступном для детей месте.

Сегодня на рынке также существует множество различных и реалистично выглядящих безопасных альтернатив в виде LED-свечей.