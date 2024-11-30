Церемония закрытия Тарту 2024: что ждет жителей и гостей культурной столицы?

Мероприятия закрытия Тарту 2024 начались сегодня в 10:00 часов утра в культурном центре Genialistide klubi с праздника Eatu pidu, билеты на который закончились уже за несколько дней до мероприятия. В 12 часов Рождественский городок Тарту и каток откроются выставкой «Звезды культурной столицы Европы». В 16:00 часов на Ратушной площади стартует дискотека «Лимпа».

Ближе к вечеру в сквере Пирогова в 19:00, 20:00 и 21:00 будут показывать световое шоу «Оставайся и твори».

Вместимость в сквере Пирогова ограничена

Сквер Пирогова может одновременно вместить 2500 зрителей. Для улучшения видимости организаторы установили светодиодные экраны на верхнем склоне сквера. Чтобы все желающие могли увидеть шоу, за вечер его покажут трижды. Кроме того, световое шоу повторится 1 декабря в 18:30 и 19:30.

«В январе на церемонию открытия культурной столицы на берег Эмайыги пришло более десяти тысяч человек, - вспоминает руководитель Тарту 2024 Кульдар Лейс. - Сквер Пирогова не резиновый, поэтому в течение двух дней световое шоу мы повторим несколько раз».

Вечером празднества будут проходить на территории как за, так и перед ратушей. Между световыми шоу группа Curly Strings даст два выступления на городской площади: в 19:20–19:50 и в 20:20–20:50. Организатор отмечает, что сцена Curly Strings расположена на низкой площадке в Рождественском городке, поэтому при большом интересе сцена может иметь ограниченную видимость. Зоны для людей с ограниченными возможностями передвижения также нет.