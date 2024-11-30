Церемония закрытия Тарту 2024 «Оставайся и твори» пройдет уже сегодня, 30 ноября, в сквере Пирогова и на Ратушной площади. В течение дня ожидаются тысячи людей. Организатор объясняет, на что стоит обратить внимание гостям культурной столицы и какие решения были найдены по ограниченной вместимости сквера Пирогова.
Церемония закрытия Тарту 2024: что ждет жителей и гостей культурной столицы?
Мероприятия закрытия Тарту 2024 начались сегодня в 10:00 часов утра в культурном центре Genialistide klubi с праздника Eatu pidu, билеты на который закончились уже за несколько дней до мероприятия. В 12 часов Рождественский городок Тарту и каток откроются выставкой «Звезды культурной столицы Европы». В 16:00 часов на Ратушной площади стартует дискотека «Лимпа».
Ближе к вечеру в сквере Пирогова в 19:00, 20:00 и 21:00 будут показывать световое шоу «Оставайся и твори».
Вместимость в сквере Пирогова ограничена
Сквер Пирогова может одновременно вместить 2500 зрителей. Для улучшения видимости организаторы установили светодиодные экраны на верхнем склоне сквера. Чтобы все желающие могли увидеть шоу, за вечер его покажут трижды. Кроме того, световое шоу повторится 1 декабря в 18:30 и 19:30.
«В январе на церемонию открытия культурной столицы на берег Эмайыги пришло более десяти тысяч человек, - вспоминает руководитель Тарту 2024 Кульдар Лейс. - Сквер Пирогова не резиновый, поэтому в течение двух дней световое шоу мы повторим несколько раз».
Вечером празднества будут проходить на территории как за, так и перед ратушей. Между световыми шоу группа Curly Strings даст два выступления на городской площади: в 19:20–19:50 и в 20:20–20:50. Организатор отмечает, что сцена Curly Strings расположена на низкой площадке в Рождественском городке, поэтому при большом интересе сцена может иметь ограниченную видимость. Зоны для людей с ограниченными возможностями передвижения также нет.
Финальным аккордом церемонии закрытия станет рейв под открытым небом в сквере Пирогова, который начнется в 21:30, где главным исполнителем станет Adam F. Мероприятие будет сопровождаться громкой музыкой и световыми эффектами, в том числе мигающими огнями. Организаторы рекомендуют детям использовать защитные наушники.
Поскольку весь день насыщен событиями, ожидается, что сегодня через центр города пройдут тысячи людей. Некоторые мероприятия проходят на открытом воздухе. Обещают прохладную осеннюю погоду, возможны дожди. Организатор советует осторожно ходить по ступенькам сквера Пирогова в любую погоду, чтобы не поскользнуться.
Для улучшения доступности перед сценой сквера Пирогова оборудована зона для людей с ограниченными возможностями передвижения. Попасть туда можно за 15 минут до начала каждого мероприятия в сопровождении волонтера Тарту 2024 через вход в парк со стороны улицы Лосси. Ближайшие к месту проведения мероприятия парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья расположены на улицах Якоби и Магистри. Подробную информацию о доступности и карту можно найти на сайте Тарту 2024.
Учтены все основные потребности публики
В течение дня можно будет подкрепиться в различных ресторанах, кафе и пабах в центре города, многие из которых открыты допоздна.
Безопасность участников и гостей мероприятия будет обеспечивать компания G4S. Если у какого-либо посетителя возникнут проблемы со здоровьем, в сквере Пирогова открыт медицинский центр для быстрого реагирования.
Туалеты, в том числе туалет для людей с ограниченными возможностями, расположены на дороге, ведущей от сквера Пирогова к Пороховому погребу. Ближайший к Ратушной площади специальный туалет с пеленальным столиком находится в Центральном парке Тарту. Вход платный. В обоих местах владельцы WC-карт имеют приоритет.
Экологический подход
Организатор просит по возможности приходить на мероприятие пешком, на велосипеде или общественном транспорте.
Вы можете купить напиток в кружке, которую принесете с собой. Если вы используете посуду от поставщика, то точки возврата посуды расположены на Ратушной площади и рядом со сквером Пирогова. В зоне сортировки мусора вы можете найти варианты сбора биологических отходов, упаковочных отходов, смешанных бытовых отходов и тары.
Ограничения в организации дорожного движения
В субботу, 30 ноября, в 16:00 и в воскресенье, 1 декабря, в 16:00 будут перекрыты для движения улицы Юликооли (за Ратушей) и улица Лосси (вокруг сквера Пирогова). Движение откроется около полуночи. На некоторых улицах движение временно будет двусторонним, следите за знаками. Более подробную информацию об ограничениях движения в выходные дни можно найти по ссылке.