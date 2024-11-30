В преддверии автоналога: аналитики прогнозируют, что в новом году цена на нефть снизится

Согласно опросу 41 экономиста и аналитика, в 2025 году цены на нефть марки Brent достигнут 74,53 доллара за баррель. В октябре аналитики прогнозировали цену на нефть в 76,61 доллара. Вчерашняя цена закрытия торгов на нефть Brent составила 72,94, а средняя цена этого года - 80 долларов за баррель.

«Из-за опасений по поводу состояния мировой экономики настроения трейдеров стали крайне негативными. В частности, есть опасения по поводу экономики Китая и роста спроса в этой стране, а также опасения по поводу того, сможет ли ОПЕК+ привести предложение в соответствие со спросом», - сказал агентству президент аналитической компании Stratas Advisors Джон Пейси.