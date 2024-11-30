Согласно ежемесячному опросу Reuters, в 2025 году цена на нефть снизится, поскольку экономическая слабость Китая омрачает спрос, а влияние обильного мирового предложения перевешивает ожидаемую задержку увеличения добычи ОПЕК+.
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В преддверии автоналога: аналитики прогнозируют, что в новом году цена на нефть снизится
Согласно опросу 41 экономиста и аналитика, в 2025 году цены на нефть марки Brent достигнут 74,53 доллара за баррель. В октябре аналитики прогнозировали цену на нефть в 76,61 доллара. Вчерашняя цена закрытия торгов на нефть Brent составила 72,94, а средняя цена этого года - 80 долларов за баррель.