Инсталляцию «Жизненная сила» можно бесплатно увидеть в центре Таллинна всего восемь дней

«Сейчас в Эстонии самый темный и холодный период года, когда солнце появляется очень редко. Мы хотели создать выставку, которая подарит зрителям энергию, надежду, вдохновение, свет и силу двигаться вперед. Elan Vital, или жизненная сила, символизирует постоянное движение, красоту и мощь жизни», - отметила руководитель проекта инсталляции Лаура Пылдма из агентства Optimist Live.

Инсталляция объединяет цифровые работы шести эстонских художников: Сандера Тувикене, Рейно Аедмяэ, Микка Мяги, Сийма Рауда, Валентина Сильценко и Алёны Мовко-Мяги. Работы вдохновлены идеей квартала Arter как нового центра встреч в самом сердце города.

«Артерии в человеческом теле переносят кровь от сердца к клеткам, поддерживая жизнь. Точно так же квартал Arter может стать местом, откуда рождаются большие идеи, распространяющиеся по всему миру», - добавила Пылдма.

«Квартал Arter - это не просто рабочая среда, но и новая достопримечательность Таллинна, интересное место встреч для всех. Мы приглашаем всех познакомиться с Arter, и что может быть лучше, чем насладиться уникальным творчеством эстонских художников. Выставка по-настоящему впечатляет и очаровывает», - сказал директор проекта квартала Arter Аллан Реммелькор.

Одна из инсталляций. Фото: Eiko Kink

Инсталляция, возведенная на трех колоннах, вдохновлена тремя башнями квартала Arter и специально создана для его открытия. Она сопровождается музыкой и звуковыми эффектами. «В аудиовизуальной инсталляции переплетаются творчество художников, свет и звуковой мир, создавая захватывающее и глубокое впечатление», - прокомментировала Пылдма.

Художники используют различные техники, от 3D-анимации до генеративного искусства. Эта уникальная инсталляция эстонских художников не имеет аналогов в Эстонии.

Инсталляция будет открыта в атриуме квартала Arter с 1 по 8 декабря, с 16:00 до 21:00. Каждый час будет поочерtдно демонстрироваться работа одного из художников. Показ одного произведения длится до 15 минут. Вход свободный.