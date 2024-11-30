Нарва не будет подписывать договор об образовании

За отказ от заключения соглашения об образовании проголосовали 22 депутата, против - три. По предварительным оценкам, заключение договора об образовании повлекло бы дополнительные расходы городского бюджета Нарвы в объеме не менее 1,72 млн евро в год.

В образовательном договоре указано, что если в классе или группе основной школы в исключительных случаях число учащихся превышает 26, школа обеспечивает наличие второго учителя или помощника учителя или сокращает количество уроков учителя. В настоящее время в школах Нарвы 13 таких классов, а дополнительные ежегодные затраты на оплату труда составляют почти 290 000 евро.

Кроме того, образовательным договором предусматривается, что рекомендуемым объемом занятий в неделю работающего полный рабочий день преподавателя, то есть 35 часов в неделю, обычно считается 21, но не более 24 уроков расчетной продолжительности. Если объем уроков, проводящихся учителями в нарвских школах, составит 21 час в неделю, это означает увеличение фонда заработной платы учителей почти на 13 процентов, или почти на 1,43 млн евро в год.

У Нарвы заключены коллективные договоры с профсоюзными организациями учителей, которыми обеспечиваются лучшие условия труда работников образовательных учреждений, в том числе рабочее время и время отдыха, оплата труда и социальные гарантии.

Нарва-Йыэсуу и Силламяэ решили присоединиться к договору об образовании. Горсобрание Кохтла-Ярве обсудит соглашение 19 декабря. Комиссия Йыхвиского горсобрания не направила соглашение горсобранию.

На данный момент подписать договор об образовании решили восемь самоуправлений Эстонии.