Окружной прокурор Марге Воогма произносила свою заключительную речь в течение двух часов. Когда последнее слово получил подсудимый Евгений Лаугал, он надел очки, взял лист бумаги формата А4 и за несколько минут озвучил написанные на нем нескладные, местами с обрывающейся мыслью предложения. Никаких извинений и сожалений.

В завершение своей длинной речи окружной прокурор заявила, что последнее преступление Евгения Лаугала - 4 декабря 2023 года он ударил ножом свою спутницу жизни А. - следует квалифицировать как покушение на убийство, поскольку убийство не произошло только потому, что полиция быстро прибыла на место. Учитывая предыдущие преступления Лаугала, включающие в себя убийство, изнасилование и в общей сложности пять уголовных наказаний, по оценке Воогма, нет никаких признаков того, что Евгений сделал выводы из наказаний, а потому его необходимо изолировать от общества на длительное время.