В первое воскресенье Адвента будет по-осеннему тепло

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье будет пасмурно с отдельными прояснениями, местами дожди.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, на побережье 9-15 м/с (с порывами до 21 м/с).

К утру ветер немного ослабеет, температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла.

На Чудском озере ожидается юго-западный ветер, 6-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Высота волн 0,8-1,5 метра. Вероятен небольшой дождь. Видимость от средней до хорошей. Температура воздуха составит 4-5 градусов тепла.

В воскресенье днем погода будет пасмурной, с прояснениями, временами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5–11 м/с, порывы до 13 м/с, на побережье скорость ветра порой будет достигать 16 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

На Чудском озере в первое воскресенье Адвента ожидается юго-западный ветер 5-9 м/с, порывы до 12 м/с. Высота волн 0,6-1,2 м.

Вероятен небольшой дождь. Видимость от средней до хорошей. Температура воздуха 4-5 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни также ожидается мягкая осенняя погода, днем воздух будет прогреваться до восьми градусов тепла.