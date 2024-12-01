Видео Директор о будущем школьной системы: система меняется, но люди меняются медленнее

«Поколения действительно очень изменились, мир поменялся. Если раньше мы могли свободно общаться только с определенной группой людей - например, с нашими одноклассниками, ребятами, с которыми мы ходили на тренировки, с кем-то, кто жил рядом, с какими-то родственниками, то сейчас, открывая ноутбук, ты попадаешь в мир, который может тебе предложить все, что угодно. И поэтому мы в определенной степени учимся вместе с нашими учениками, потому что наша жизнь была, если честно, значительно проще. У нас были достаточно жесткие рамки и нам даже не надо было особенно выбирать. А у них есть выбор. И это с одной стороны благо - то, что этот выбор у них есть, а с другой стороны - это огромная ответственность. И эта ответственность не только у учеников, она и у нас. Можно заставить учеников просто не трогать эти телефоны, но ведь мы живем в том мире, когда это перестало быть уже просто средством общения - это рабочий инструмент. Например, они работают на уроках эстонского - у нас там есть keele-web, есть другие словари, которыми они пользуются. Да, мы их научили пользоваться бумажными словарями, но ведь мы сами в жизни пользуемся электронными словарями. Значит, мы должны дать им этот навык, должны научить их этому. На самом деле, это не система не меняется - система меняется. Медленнее всего меняются люди. Потому что нам всем очень сложно - и прежде всего учителям. Мы даже не понимаем, какие специальности будут у этих ребят, которые через пять-шесть лет окончат школу», - сказала Гриднева.